خطر يهددك.. هل تشعر بألم في الرقبة عند الاستيقاظ؟ اعرف الأسباب

يشعر بعض الأشخاص بألم في الرقبة عند الاستيقاظ. هناك عدة أسباب محتملة لحدوث ذلك، بما في ذلك بحسب ما نشره موقع هيلثي :

هل تشعر بألم في الرقبة عند الاستيقاظ؟

الوضعية الغير صحيحة أثناء النوم: قد يكون سبب الألم في الرقبة عند الاستيقاظ هو وضعية جسم غير صحيحة أثناء النوم. على سبيل المثال، النوم على وسادة غير مناسبة أو وضع الرأس في وضع غير مريح يمكن أن يؤدي إلى توتر العضلات في الرقبة وظهور الألم.

التوتر والتوتر العضلي: الضغوط النفسية والتوتر يمكن أن يسببا تشنجات في عضلات الرقبة، مما يؤدي إلى الألم عند الاستيقاظ.

مشاكل في العمود الفقري: بعض الأمراض والحالات التي تؤثر على العمود الفقري، مثل انزلاق الديسك أو التهاب المفاصل الرثوي، قد تسبب ألمًا في الرقبة عند الاستيقاظ.

إصابة أو سوء موقف: قد يكون الألم في الرقبة نتيجة لإصابة سابقة في الرقبة أو سوء وضعية أثناء القيام بأنشطة معينة، مثل رفع الأثقال بشكل غير صحيح.

إذا كنت تعاني من ألم في الرقبة عند الاستيقاظ، يُنصح بمراجعة الطبيب لتقييم الحالة وتحديد السبب المحتمل ووصف العلاج المناسب. قد يوجهك الطبيب أيضًا إلى أخصائي علاج طبيعي لتقديم تمارين وتقنيات تخفيف الألم وتقوية العضلات في الرقبة.