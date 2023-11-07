عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خطر يهددك.. هل تشعر بألم في الرقبة عند الاستيقاظ؟ اعرف الأسباب

هل تشعر بألم في الرقبة
هل تشعر بألم في الرقبة عند الاستيقاظ؟

يشعر بعض الأشخاص بألم في الرقبة عند الاستيقاظ. هناك عدة أسباب محتملة لحدوث ذلك، بما في ذلك بحسب ما نشره موقع هيلثي :

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023|احرصي على الراحة والتأمل أو اليوجا

برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023.. احتفظي بثقتك بمهاراتك وقدراتك

هل تشعر بألم في الرقبة عند الاستيقاظ؟

الوضعية الغير صحيحة أثناء النوم: قد يكون سبب الألم في الرقبة عند الاستيقاظ هو وضعية جسم غير صحيحة أثناء النوم. على سبيل المثال، النوم على وسادة غير مناسبة أو وضع الرأس في وضع غير مريح يمكن أن يؤدي إلى توتر العضلات في الرقبة وظهور الألم.

التوتر والتوتر العضلي: الضغوط النفسية والتوتر يمكن أن يسببا تشنجات في عضلات الرقبة، مما يؤدي إلى الألم عند الاستيقاظ.

مشاكل في العمود الفقري: بعض الأمراض والحالات التي تؤثر على العمود الفقري، مثل انزلاق الديسك أو التهاب المفاصل الرثوي، قد تسبب ألمًا في الرقبة عند الاستيقاظ.

إصابة أو سوء موقف: قد يكون الألم في الرقبة نتيجة لإصابة سابقة في الرقبة أو سوء وضعية أثناء القيام بأنشطة معينة، مثل رفع الأثقال بشكل غير صحيح.

إذا كنت تعاني من ألم في الرقبة عند الاستيقاظ، يُنصح بمراجعة الطبيب لتقييم الحالة وتحديد السبب المحتمل ووصف العلاج المناسب. قد يوجهك الطبيب أيضًا إلى أخصائي علاج طبيعي لتقديم تمارين وتقنيات تخفيف الألم وتقوية العضلات في الرقبة.

أثناء النوم الاستيقاظ ألتهاب المفاصل العمود الفقرى هل تشعر بألم في الرقبة عند الاستيقاظ العلاج المناسب حظك اليوم الثلاثاء الأمراض عضلات الرقبة الضغوط النفسية ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

لماذا أمر رسول الله بإغلاق باب الحمام عند النوم وخاصة في الليل؟

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

طيران الاحتلال يدمر مسجد صلاح الدين الأيوبي

السوشيال ميديا تشتعل بفيديو مثير منسوب لسهرة فتوح والزناري

بسبب غزة.. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر بمنطقة الشرق الأوسط

بوست أثار الجدل.. هل ينتقل أحمد سيد زيزو إلى الأهلي؟

موضوعات متعلقة

أجمل دعاء يوم الجمعة .. يفك الكرب ويفتح الأبواب المغلقة

لماذا لا نتذكر الأحلام بعد الاستيقاظ من النوم؟.. اعرف السر

كيف تمحو ذنوبك يوم الجمعة؟ .. افعل هذه العبادة تغفر خطاياك لو كانت كالجبال

متى تبدأ الساعة الأولى يوم الجمعة؟.. انتبه في هذا التوقيت تغلق الملائكة الصحف

احذر تناول القهوة بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة .. أطباء يحذرون

13 دعاء قبل النوم في بداية شهر مولد النبي تملأ أيامك بالأرزاق

حكم تأخير سُنةَ الفجرِ إلى ما بعد صلاة الصُّبح.. الإفتاء تجيب

حيثيات حبس مرتضى منصور 6 أشهر لسبه موظفة

ترشيحاتنا

استشهاد الصحفي محمد أبو حصيرة بعد قصف طائرات الاحتلال منزله بغزة

ابن عمتها ضيع مستقبلها في دقائق.. القصة الكاملة لـ فتاة البدرشين

بحماية مشددة من قوات الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عناية إلهية.. انتشال طفلة من تحت الأنقاض بعد 3 أيام بمخيم النصيرات

أحدث ساعة ذكية تحت 1000 جنيه تنافس Apple Watch بقوة

دعاء الحصول على وظيفة أو فرصة عمل بسرعة.. 5 كلمات ترزقك من حيث لا تحتسب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدرب برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي.. مدير فني عالمي على أعتاب الزمالك| بروفايل

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

منعتها بلدها من السفر للعلاج فمنحتها إيطاليا الجنسية.. من هي الطفلة إندي؟

مأساة تضرب هوليوود.. وفاة ممثل شهير و3 من أبنائه في حادث أليم

فيديو

سلاح فعال.. الشركات الداعمة للاحتلال تتكبد خسائر فادحة| فيديوجراف

إندونيسي لزوار أحد المولات: بطيخة لفلسطين و100 ألف روبية لإسرائيل|شاهد رد الفعل

خيبة أمل.. والد انجلينا جولى يهاجمها بسبب دعمها لفلسطين.. اعرف التفاصيل

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ