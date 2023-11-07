خلافات مالية.. إصابة مزارع بطلق ناري بالخد في مشاجرة بسوهاج

أصيب مزارع في بداية الأربعينات من العُمر، بطلق ناري بالخد الأيسر، إثر تعدي مزارع ثلاثيني وإطلاق عيار من سلاح ناري صوبه؛ بسبب خلافات مالية بينهما، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها إصابة مزارع بطلق ناري بالخد الأيسر في مشاجرة دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین إصابة المدعو 'مشوادي م.ع.م' 42 سنة، مزارع، ويقيم دائرة المركز، وأفاد باتهام المدعو 'محمود ع.ا.م' 32 سنة، مزارع، ويقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدى إلى إصابته بسبب خلافات مالية بينهما.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فرد روسي، بإرشادة وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.