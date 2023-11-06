الاضطرابات النفسية والموجة الثالثة في العلاج النفسي ندوة بآداب سوهاج

نظمت وكالة كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع قسم علم النفس بالكلية، اليوم الإثنين الموافق 8/11/2023 ندوة بعنوان الإضرابات النفسية والموجة الثالثة في العلاج النفسي، حاضر بها كل من الأستاذ الدكتور أشرف محمد نجيب رئيس قسم علم النفس بالكلية، والدكتور سليمان محمد سليمان المدرس بالقسم.

جاء ذلك بحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعلى رأسهم الأستاذة الدكتورة سنية جمال الاستاذ بقسم علم النفس، والتي قامت بمداخلة تحدثت فيها عن علم النفس الإيجابي، وبحضور عدد كبير من طلبة وطالبات كلية الآداب بالجامعة.

وقدم الأستاذ الدكتور عبدالباسط شاهين وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المضيفين الكريمين، ورحب بالسادة الحضور، ثم ألقى للدكتور سليمان محمد سليمان المدرس بقسم علم النفس الضوء على مفهوم الاضطرابات النفسية وانواعها المختلفة والعوامل المؤثرة فيها.

ومفاهيم الصحة النفسية والسواء النفسي والاضطرابات النفسية، والقلق، والاكتئاب وغيرها من المفاهيم المرتبطة بموضوع الندوة من خلال عرض سلس وتفاعل واضح مع الحضور.

جامعة سوهاج

واستعرض الدكتور أشرف محمد نجيب مفاهيم عدة منها وهم السعادة، وتجاهل الأفكار السلبية، والتركيز على الواقع وتحقيق الأهداف، والجيل الثالث من العلاج النفسي وركائزه وخطواته.

وبعدها فتح المجال لتلقي اسئلة الحضور في جو علمي وتفاعل إيجابي من الجمهور الذي طالب بالمزيد بمثل هذه الندوات على مستوى الكلية، بل إن الدكتور محمد العكري طالب بضرورة تعميمها على مستوى الجامعة الأمر الذي يعكس مدى استفادة الجمهور من هذه الندوة.

وتأتي هذه إطار سلسلة من الندوات التي تنظمها وكالة كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتي شملت ندوة دينية عن حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بالتعاون مع قسم الدراسات الإسلامية بالكلية، وندوة للتعريف بمركز تضامن وخدماته داخل الجامعة بالتعاون مع وحدة التضامن بالجامعة.

وثالثة عن المشكلات الصحية والنفسية للمرأة الصعيدية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، ورابعة عن التغيرات المناخية بالتعاون مع قسم الجغرافيا، وهذه الندوة التي تأتي في إطار تعاون وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مع قسم علم النفس بالكلية.

وسوف تنظم الوكالة غداً الثلاثاء الموافق 7/11/2023، ندوة بعنوان التنمية المستدامة ودورها في دعم الشباب والمجتمع، وذلك بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.