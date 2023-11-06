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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. إعادة تأهيل المقر القديم لجامعة سوهاج

صدى البلد

أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جولة تفقدية لمتابعة أعمال إعادة تأهيل الحرم الجامعي القديم، يصاحبه الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور أحمد جلال الأمين العام المساعد للجامعة، والدكتور ياسر عبد الفتاح مدير عام الشئون الإدارية.

وأكد الدكتور حسان النعماني، على أن أعمال إعادة تأهيل وصيانة الحرم الجامعي القديم يأتي فى إطار الخطة التطويرية الشاملة لمنشآت للجامعة، من أجل التجديد والتحديث المستمر لضمان تحسين مستوى الخدمات التى تقدمها لجميع منسوبيها.

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وأشار إلى أن أعمال التطوير بلغت تكلفتها 6 ملايين جنيه، منوهًا إلى ضرورة متابعة العمل والحرص على الصيانة الدائمة وتعظيم الاستفادة من إمكانيات الجامعة، بما يتناسب مع الطابع العلمي والتعليمي للجامعة.

ووجه الدكتور حسان النعماني، بسرعة الإنتهاء من كافة أعمال الصيانة والتجديد لمباني الحرم الجامعي، والتى تشمل تغيير شبكة المياه من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج وإعادة تأهيل الكافيتريات، وتصميم الحدائق وصيانة البرجولات وتنسيقها بشكل جمالي يليق بالمساحات المتاحة، بالإضافة إلى رفع كفاءة شركات النظافة، وإزالة أية مخلفات أو نفايات متراكمة من عمليات البناء.

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