عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمدينتي سوهاج والمنشاة

صدى البلد

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، والإدارات الزراعية بحملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وقد أسفرت عن إزالة 20 حالة تعد على مساحة فدان و 21 قيراطا.

وذلك في إطار الحملات المكثفة التى تشنها محافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن، والزراعة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للتصدى بكل حزم للتعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

بتر قدم طفل سقط أسفل قطار في سوهاج

إيرادات قناة السويس تحقق نسبة الزيادة الأعلى في تاريخها

 

محافظة سوهاج

وأوضح اللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام للمحافظة أن الحملات استهدفت قرى أولاد سلامة والدويرات، والزوك بالمنشاه، وقرية الروافع بمركز سوهاج، مشيرا إلى إزالة 12 حالة تعد علي مساحة 9 قراريط بمركز المنشاة، و8 حالات تعد على مساحة فدان ونصف بمركز سوهاج.

بحضور اللواء أحمد فجر نائب مدير أمن سوهاج، واللواء مجدى سليم مساعد مدير أمن سوهاج للأمن، وهلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج، وأحمد أبو همام رئيس مركز ومدينة المنشاة، وممثلى الإدارات الزراعية، وقوات الشرطة من مركزي سوهاج والمنشاة.

IMG-20231106-WA0017
IMG-20231106-WA0017
IMG-20231106-WA0018
IMG-20231106-WA0018
IMG-20231106-WA0016
IMG-20231106-WA0016
IMG-20231106-WA0015
IMG-20231106-WA0015
IMG-20231106-WA0020
IMG-20231106-WA0020
سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج ازالة حملات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساخراً من العقوبة.. أول رد فعل لـ فتوح بعد قرارات إدارة الزمالك

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب بعد بيان البنك المركزي.. وهذا ثمن عيار21

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

«جهزوا البطاطين».. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية

تعليق مثير من نبيل الحلفاوي على فيديو بيومي فؤاد.. شاهد

ضحك وسخرية.. أول رد فعل من أحمد فتوح على قرار الزمالك عرضه للبيع

أحمد فتوح ينتقل لـ الأهلي.. التفاصيل الكاملة

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

موضوعات متعلقة

ضعف المياه بالطوابق العُليا بقرى سوهاج لمدة يومين.. اعرف التفاصيل

ترشيحاتنا

لن يحدث إطلاقا | قرار رسمي في جامعة عين شمس بشأن امتحانات الميدتيرم

وفاة ليلى صديق طليقة مدحت صالح.. تفاصيل

وزير النقل يكشف عن موعد التشغيل التجريبي للخط الأول من القطار السريع

شيك بـ 4 ملايين جنيه.. قرار عاجل من المحكمة بشأن نسرين طافش

أعدوا له مقبرة.. الإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل

بعد أنباء عن ترشح بوتين للرئاسة.. رد عاجل من الكرملين الروسي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كله لنا.. مقطع فيديو لضابط إسرائيلي يشعل نار الغضب في غزة ولبنان

طبيبة بيطرية تكشف عن علاج لسوس الأرز.. تفاصيل

لن تصدقي| ضعي هذه الأعشاب على وجهك.. النتيجة ستدهشك

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

فيديو

ضرب غزة بقنبلة ذرية.. تعليق وزير بحكومة الاحتلال يثير الجدل| شاهد

منتج ليس مصريا.. الهلال الأحمر يرد على فيديو شحنة بسكوت التمر منتهي الصلاحية

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ