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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بتر قدم طفل سقط أسفل قطار في سوهاج

صدى البلد

أصيب طفل في بداية العقد الثاني من العُمر، ببتر بالقدم اليُمنى؛ إثر سقوطه أسفل عجلات قطار "مغاغة- المنشاة"، أثناء محاولته النزول من القطار أثناء تهدئته بين محطتي شندويل البلد وجزيرة شندويل دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

 

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود محضرًا من أحوال قسم النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد المراغة.

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ويفيد البلاغ بأنه أثناء محاولة المدعو (أدهم ر ف ا ح- 12 سنة- طالب- ويقيم بناحية طما)، النزول من قطار "مغاغة- المنشاة"، حال تهدئته بين محطتي شندويل البلد وجزيرة شندويل دائرة المركز، اختل توازنه وسقط أرضًا؛ ما نتج عنه إصابته ببتر بالقدم اليمنى، وكدمات متفرقة بالجسم.

 

وعلى الفور تم نقل الطفل إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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بتر قدم طفل سقط أسفل قطار في سوهاج


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