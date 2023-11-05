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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتهاء حياة سائق في انقلاب ربع نقل بفنطاس في سوهاج

صدى البلد

انتهت حياة سائق في منتصف العقد الرابع من العُمر؛ إثر انقلاب سيارة ربع نقل بفنطاس، على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بفنطاس على الطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز، ووجود جثة.

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وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء توقف قائد السيارة المدعو (علي م.ا.م- 35 سنة- سائق- ويقيم دائرة اسيوط)، على جانب الطريق المشار إليه أمام سيارة ربع نقل متوقفة على جانب الطريق لإصلاح عطل بالفنطاس من الخلف ارتدت عليه السيارة قيادته نتيجة عدم سحب فرامل اليد، مما أدى إلى دهسه بين السيارتين ووفاته.

وبسؤال كلاً من:" قائد السيارة الثانية المدعو مختار ح.ا- 53 سنة- سائق- ويقيم دائرة مركز طما، وشقيق المتوفي المدعو محمد م.ا.م- 30 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، بمضمون ما سبق، ونفيا الشبهة الجنائية، قررا بمضمون ما تقدم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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