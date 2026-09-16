ITI يجمع خبراء المؤثرات البصرية العالميين بالمواهب المصرية

استضافت مصر لأول مرة فعاليات VFX Planet Summit Egypt 2026، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلة في معهد تكنولوجيا المعلومات ITI؛ في خطوة تستهدف تعزيز التواصل بين الخبرات العالمية والمواهب المصرية في مجالات المؤثرات البصرية والفنون الرقمية والتكنولوجيا الإبداعية.

وامتدت فعاليات القمة على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة صناع أفلام وخبراء ومتخصصين من استوديوهات المؤثرات البصرية العالمية، إلى جانب محترفين مصريين وشركات إنتاج وأكاديميين ومواهب شابة، بما أتاح تبادل الخبرات والتعرف على أحدث الممارسات والتقنيات التي تشكل مستقبل صناعة المؤثرات البصرية.

وشهدت القمة مشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين، من بينهم Vero Lauzon التي تناولت دور المؤثرات البصرية منذ المراحل الأولى للإنتاج، وJohannes Oehmen الذي استعرض توظيف الذكاء الاصطناعي داخل استوديوهات VFX، وPhilipp Wolf الذي تناول مستقبل صناعة القصص ودور العنصر البشري فيها.

وتضيف القمة بُعدًا صناعيًا جديدًا إلى جهود ITI Digital Arts في بناء وتأهيل الكفاءات المصرية.

وتسهم فعاليات من هذا النوع في ربط التدريب الأكاديمي بمتطلبات الصناعة، من خلال إتاحة الفرصة أمام المواهب للتعرف على بيئات العمل العالمية واتجاهات القطاع والتواصل المباشر مع المتخصصين، بما يساعد على تحويل المهارات المكتسبة إلى تطبيقات وإنتاج احترافي.

ويواصل ITI من خلال برامجه وشراكاته دعم المواهب المصرية في مجالات الفنون الرقمية والصناعات الإبداعية، وتعزيز ارتباطها بالممارسات والتطورات العالمية في قطاع التكنولوجيا الإبداعية.