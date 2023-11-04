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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتهكا براءته.. تفاصيل اعتداء شابين على صغير في سوهاج

صدى البلد

نُزعت الرحمة من قلبيهما وغابت النخوة والمروءة عن نفسهما، لم يشعرا للحظة واحدة أنهما يُنهيان حياة طفلًا بريئًا لم ينل من الحياة سوى طفولته ودروس علمه، هكذا كانت وحشية شابين في نهاية العقد الثاني من العُمر، وهما يتعديان على طفل جنـ..سيًا في منطقة الـ3 كباري دائرة مركز شرطة سوهاج.


صراخات مُتتالية ودموعًا أغرقت وجنتيه وهو بين أيديهم لم يستطع ايقافهما، لم يجدر به إنهاء ما بدءاه الذئبان البشريان الذين انتهكا حقه في العيش بكامل قواه البدنية والنفسية، وانهيا حياة طفولته وهو على قيد الحياة.

دماء تسيل وتغرق ملابس الطفل الذي مازالت خطى عمره في الـ12 ربيعًا، وهو لا يستطع الحديث عما حدث معه ولم يستوعبه، لتراه والدته في حالته هذه وتحتضنه وتذهب به مسرعة إلى مستشفى سوهاج الجامعي، لتتفاجئ بإصابته بنزيف شـرجي؛ إثر اعـ..تداء  شابين عليه جنـ..ـسيًا.

قسوة قلب.. إصابة صغير بنزيف بعد الاعتداء عليه في سوهاج

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تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما أصيب طفل في بداية العقد الثاني من العُمر، بنزيف شـ..ـرجي؛ إثر اعـ..ـتداء شابين عليه جنـ..ـسـ..ـيًا، بمنطقة الـ3 كباري دائرة مركز شرطة سوهاج، وعلى الفور تم نقل الطفل إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

 

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول الطفل "فارس. ا. ج. س- 12 سنة- ويقيم بنجع حمد"، مُصاب بنزيف شـ..ـرجي؛ إثر تعرضه للاعـ..ـتداء الجنـ..ـسي عليه.

 

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدته المدعوة (م. ا. ا- 35 سنة- ربة منزل- وتقيم نجع حمد)، اتهمت شابين بالاعـتداء الجنـسي عليه بمنطقة الـ3 كباري دائرة مركز شرطة سوهاج؛ ما تسبب في إصابة نجلها المذكور بنزيف شـرجي.

 

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي أمرت بسرعة التحري حول الواقعة وضبط المتهمين.

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