فعل غير أخلاقي.. حكاية فارس و2 شباب بمنطقة الـ3 كباري في سوهاج

أصيب طفل في بداية العقد الثاني من العُمر، بنزيف شـ..ـرجي؛ إثر اعـ..ـتداء شابين عليه جنـ..ـسـ..ـيًا، بمنطقة الـ3 كباري دائرة مركز شرطة سوهاج، وعلى الفور تم نقل الطفل إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول الطفل "فارس. ا. ج. س- 12 سنة- ويقيم بنجع حمد"، مُصاب بنزيف شـ..ـرجي؛ إثر تعرضه للإعـ..ـتداء الجنـ..ـسي عليه.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدته المدعوة (م. ا. ا- 35 سنة- ربة منزل- وتقيم نجع حمد)، اتهمت شابين بالاعـ..ـتداء الجنـ..ـسي عليه بمنطقة الـ3 كباري دائرة مركز شرطة سوهاج؛ ما تسبب في إصابة نجلها المذكور بنزيف شـ..ـرجي.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي أمرت بسرعة التحري حول الواقعة وضبط المتهمين.