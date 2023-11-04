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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس الجامعة يؤكد جاهزية مستشفيات سوهاج لتقديم الدعم الطبي لجرحى قطاع غزة

صدى البلد

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جاهزية مستشفيات سوهاج الجامعية بمقريها القديم والجديد، لتقديم كل أوجه الدعم الطبي، للجرحى المصابين من قطاع غزة، وجاهزية جميع أجهزة قسم الطوارئ، والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة عالية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات  الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية والاستجابة السريعة للحالات التي تحتاج تدخلاً طبيًّا عاجلاً.

وقال "النعماني" ان القيادة السياسية تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع الطبي والخدمات الصحية لتقديم الخدمات العلاجية المُتميزة للمواطنين، لافتاً إلى أن المستشفيات سوهاج الجامعية تحظى بثقة المواطنين نظرًا لما تقدمه من خدمات صحية ذات جودة عالية.

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وأضاف "النعماني" ان مستشفيات سوهاج الجامعية تقوم بتقديم الجزء الأكبر من الخدمة الطبية ضمن منظومة الخدمات الصحية بمحافظات الصعيد، حيث تقدم ما لا يقل عن ٧٠٪؜ من الخدمات الصحية والعلاجية وبخاصة العمليات الجراحية الكبرى وذات المهارة.

كما انها تمتلك نخبة من الاساتذة المتخصصين في كافة المجالات، لخدمة المرضى غير القادرين من سكان محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة.

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