جامعة سوهاج تفتح باب التقدم للمشروعات البحثية التنافسية الممولة

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن فتح باب التقدم بالمشروعات البحثية التنافسية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لنيل فرص التمويل من الموارد الذاتية للجامعة، وذلك طبقا للائحة الجوائز وحوافز التميز في النشر العلمي والمشروعات البحثية.

وأوضح “النعماني” ان المشروعات التي ستحظي بأولوية التمويل هي التي تناولت مجالات أمراض الكلي والفشل الكلوي، الصناعات الحرفية واليدوية، تدوير المخلفات لتخفيف العبء عن البيئة او لأغراض اقتصادية.

كما يمكن تمويل مشروعات بحثية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وربط البحث العلمي بقطاع الإنتاج والخدمات، العنف الاسري والادمان التغيرات المناخية، الذكاء الاصطناعي، تطبيقات التكنولوجيا الحيوية.

جامعة سوهاج

وأضاف الدكتور احمد حسانين انه سيتم تقديم مقترحات المشاريع إلي وحدة إدارة المشروعات بالجامعة خلال الفترة من ١٥ نوفمبر الجاري وحتي نهاية شهر ديسمبر المقبل، حيث سيكون التمويل بحد اقصي خمسون الف جنيه للكليات العملية، وثلاثون ألف جنيه للكليات الإنسانية والنظرية.

كما يمكن الحصول علي النماذج الخاصة بالتقدم للمشروعات الممولة، من الموقع الاليكتروني بالجامعة او زيارة وحدة إدارة المشروعات بالدور الرابع بمبني الإدارة المركزية.