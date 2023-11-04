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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة موظف بطلق ناري على يدي عامل ووالده في سوهاج

صدى البلد

أصيب موظف في منتصف الخمسينات من العُمر، بطلق ناري بالقدم اليُسرى، على يدي عامل ثلاثيني ووالده الستيني؛ بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية بناحية الغريزات دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وجود مشاجرة دائرة المركز، ووجود مصاب.

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وبالإنتقال والفحص تبين إصابة المدعو (ايمن ع.م.ط- 55 سنة- موظف- ويقيم دائرة المركز)، بطلق ناري بالقدم اليسرى، وبسؤال شقيقه المدعو (ياسر ع.م.ط- 53 سنة- موظف- ويقيم بذات الناحية)، اتهم كلاً من:" المدعو نبيل ا.م.ا- 62 سنة- بالمعاش- ويقيم دائرة مركز جهينة، ونجله المدعو احمد ن.ا.م- 34 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز".

بالتعدي على شقيقه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته؛ ما أدى إلى إصابته المنوه عنها؛ بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية بناحية الغريزات دائرة المركز.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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