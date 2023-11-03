انهيار سقف منزل في سوهاج.. والعناية الإلهية تُنقذ صغيرا من الموت أسفله

أصيب طفل في بداية العقد الأول من العُمر، بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر إنهيار سقف منزل شقيقة والدته بشارع المشنب دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي يفيد بإنهيار سقف منزل دائرة المركز، ووجود مصاب.

وبالإنتقال والفحص تبین انهيار سقف الطابق الأول لمنزل مكون من طابقين مُشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية ملك المدعوة "حمديه م ع ا- 47 سنة- ربة منزل- أرملة- وتقطنه بصحبة أسرتها"، وتبين إصابة نجل شقيقة مالكة المنزل الطفل (حمادة م ا م- 3 سنوات- ويقيم بذات الناحية)، بكدمات متفرقة بالجسم.

وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، وبسؤال مالكة المنزل قررت بمضمون ما تقدم؛ وعللت سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه.