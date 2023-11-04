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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 19مليون جنيه.. بدء أعمال تغطية ترعة أخميم الغربية في سوهاج

صدى البلد

 بدأت مديرية الرى بالمحافظة فى أعمال تغطية ترعة أخميم الغربية بنطاق قرية نيدة، بتكلفة 19 مليون جنيه تقريبًا تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، خلال زيارته الميدانية الأخيرة للموقع ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بهدف توسعة الطريق، والحفاظ على البيئة.

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محافظة سوهاج

وأوضح مجدي ابراهيم وكيل وزارة الري أن أعمال التغطية بالترعة بدأت من مدخل مدينة سوهاج أمام المدينة الجامعية للطالبات، ولمسافة 700 متر باتجاه طريق سوهاج/ نيدة، لافتًا إلى استمرار العمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقا للبرنامج الزمنى المحدد.

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