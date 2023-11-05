هدايا ووجبات.. شباب سوهاج ينظمون يومًا ترفيهيًا للأطفال بمعهد الأورام بالمحافظة

نظم عشرات الشباب من ابناء محافظة سوهاج، يومًا ترفيهيًا لقسم الأطفال بمعهد أورام سوهاج، ضم الكثير من الفقرات مثل:" فقرة التنورة- فقرة الإنشاد الديني- فقرة العرائس المتحركة".

كما تم توزيع عدد من الألعاب والوجبات الغذائية على أكثر من 100 طفل، من تبرعات الشباب وأهل الخير من أهالي وأبناء محافظة سوهاج، حيث تم توزيع أكثر من 100 وجبة فواكة متنوعة ضمت كل وجبة ثمرة موز وثمرة تفاح وثمرة جوافة.

100 لعبة أطفال ضمن اليوم الترفيهي بـ"أورام سوهاج"

وقال المهندس أحمد خالد، المدير التنفيذي لجمعية رفقاء الخير بسوهاج، ومنسق اليوم الترفيهي لقسم الأطفال بمعهد الأورام بمحافظة سوهاج، إن اليوم الترفيهي للأطفال ضم توزيع أكثر من 100 لعبة أطفال عليهم، كما تم توزيع أكثر من 100 وجبة طعام "أرز ولحمة".

وأشار المهندس أحمد خالد، إلى أن كل هذا وأكثر تم بفعل تبرعات أعضاء جمعية رفقاء الخير، وتبرعات أهل الخير من ابناء وأهالي محافظة سوهاج والمحافظات الأخرى، موجهًا الشكر لكل من ساهم في إسعاد قلوب هؤلاء الأطفال الذين استطاع المرض اللعين "السرطان"، من إصابتهم والنيل من طفولتهم ومن أسرهم.