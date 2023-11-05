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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

“النعماني” يستقبل عدداً من التجارب الناجحة بعد إجرائهم عمليات زراعة القوقعة بمستشفيات سوهاج الجامعية

صدى البلد

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ، عدداً من النماذج التي نجحت مستشفيات سوهاج الجامعية في استعادة السمع والكلام كاملاً لهم، وذلك  بعد إجرائهم لعملية زراعة القوقعة، حيث ضمت تلك النماذج أطفالا تبلغ أعمارهم ١٢ و٨ و٥، وطالبة بكلية الآداب بالجامعة وطالب بكلية طب الأسنان بإحدى الجامعات الخاصة.

وذلك بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري والدكتور محمد عبد القادر رئيس قسم الآنف والأذن والحنجرة بكلية الطب، والدكتورة أحلام عبد السلام رئيس وحدة التخاطب بالمستشفى الجامعي.

وقال "النعماني" ، إن قسم الأنف والأذن والحنجرة حقق انجازاً باهراً في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالانتهاء من قوائم الانتظار، حيث تم الانتهاء من عمليات زراعة القوقعة بنسبة ١٠٠٪؜، كما قامت وحدة زراعة القوقعة بإجراء آكثر من ٧٠٠ عملية لعدد من الاطفال من محافظات مصر.

وذلك علي مدار تسعة أعوام، مقدماً شكره لكافة القائمين علي العمل بقسم الأنف والاذن والحنجرة من أطباء وطاقم تمريضي لما يبذلونه من مجهودات خلال الفترة الماضية، ونجاحهم في اجراء هذا الكم من العمليات وتقديم الخدمات العلاجية علي مستوي عالي من الجودة للمرضي.

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ورحب الدكتور حسان النعماني بالطلاب والأطفال، وثمن جهود أولياء أمورهم في متابعتهم المستمرة لكي يصل أبنائهم الي هذا المستوي المتقدم والمتميز، وإصرارهم علي اكسابهم العديد من المهارات والمواهب، وتشجعهم علي الاستمرار ليعيشوا الحياة بشكل جديد.

وأعرب الطلاب والأطفال عن سعادتهم بالنتائج المبهرة للعملية و التي جعلتهم مندمجين كأشخاص طبيعيين يستطيعون ممارسة الحياة وأنشطتتها بسهولة ويسر، كما قدم أولياء امورهم الشكر للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

والفريق الطبي القائم بإجراء العمليات من وحدتي التخاطب والسمعيات بقسم الآنف والأذن والحنجرة بكلية الطب، في عملية التأهيل والتدريب بعد الجراحة وتحقيق أفضل نتائج ممكنة فيما يتعلق بالقدرة على السمع والكلام.

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