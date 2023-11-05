ضعف المياه بالطوابق العُليا بقرى سوهاج لمدة يومين.. اعرف التفاصيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن ضعف المياه بالطوابق العليا بقرى الحوزه والمشوادى الشرقى والبوابة بمركز جرجا بسوهاج، الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر 2023 فى تمام الساعة الواحدة صباحا وحتى الواحدة من صباح الخميس الموافق 9 من نفس الشهر ولمدة 48 ساعة.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واضاف انه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الصيانة بتوسعات محطة مياه جرجا السطحية.

واوضح حسن محمود مدير الخط الساخن ان الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكتروني www.scww.com.eg.

مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

وانه سيتم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.