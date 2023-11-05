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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا مع فريق مبادرة القرية الخضراء

صدى البلد

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج اجتماعا مع أعضاء فريق مبادرة القرية الخضراء، حيث تم اختيار قرية أم دومة بمركز طما، من قبل وزارة التخطيط ضمن قرى مبادرة القرية الخضراء.

 تهدف مبادرة القرية الخضراء إلى تأهيل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية.

ورحب نائب المحافظ بالحضور جميعا، مؤكدا على ضرورة تكاتف الجهود لسرعة استيفاء المعايير المطلوبة لتأهيل قرية أم دومة؛ للحصول على شهادة ترشيد للمجتمعات الخضراء، كما وجه بضرورة إعداد التقارير اللازمة حول كل ما يحدث بالقرية من أعمال وإرسالها للوزارة أولا بأول.

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محافظة سوهاج

ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لإنشاء حديقة عامة بأم دومة، حيث تم تسوية أرضية الحديقة، وجاري البدء في إنشاء سور لها، وبالنسبة لكشافات الإنارة الشمسية، فقد تم طرح مناقصة وجاري فتح المظاريف الفنية والمالية الثلاثاء القادم.

كما تم التنسيق مع كلية التمريض بجامعة سوهاج لعمل مبادرة يوم الثلاثاء القادم أيضا بحضور طلاب المدارس الثانوية، وسيدات المنازل، وجاري التنسيق مع كلية التربية الرياضية لعمل يوم رياضي بالقرية.  

ووجه "القاضي" بتحديد نموذج لزراعة أسطح المنازل والمباني الحكومية، حيث تم تحديد سطح الوحدة المحلية للقرية كنموذج أول لذلك، مؤكدا على ضرورة وضع خطة تحدد مسئولية جميع الجهات المشاركة، بالإضافة إلى أهمية توثيق الأعمال التي تمت ضمن المبادرة بالصور والفيديو، والانتهاء من توفير البنرات الخاصة بالمبادرة.

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