نائب محافظ سوهاج يتفقد العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام

تفقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور الدكتور محمد السيد رئيس اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وعمر ممدوح مدير مركز التكنولوجي بالديوان العام.

وتفقد نائب المحافظ سير العمل بالمركز التكنولوجي، مؤكدا على أهمية السرعة في تلبية خدمات المواطنين، والمتابعة المستمرة للرد على طلبات المواطنين في أقل وقت ممكن.

محافظة سوهاج

ووجه بالالتزام بتشغيل شباك ذوي الهمم، والتزام الخزينة بتوريد المبالغ المحصلة في نفس اليوم، واتباع التعليمات واللوائح المنظمة لذلك، مؤكدا على ضرورة التزام العاملين بالزي الرسمي، وتشغيل أجهزة النداء الآلي، والاهتمام بالنظافة العامة والاجراءات الاحترازية.