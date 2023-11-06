عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

النعماني يشيد بإنجازات الرئيس السيسي في الموارد المائية بندوة التنمية المستدامة بزراعة سوهاج

صدى البلد

أشاد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الموارد المائية، بإعتبارها حجر الأساس لأجندة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، مؤكداً ان الدولة المصرية نجحت في تنفيذ عدداً من المشروعات التنموية فى قطاع الموارد المائية والري، وتحسين عملية إدارة المياه، الي جانب نجاحها في إدراج المياه في قلب العمل المناخي العالمي.

ونظمت كلية الزراعة بالجامعة ندوة توعوية بعنوان "التنمية المستدامة للمياه والحد من التلوث"، وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. الدكتور خلف همام عميد الكلية، والدكتور زينهم شيخون وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

وأكد "النعماني" على أن المياه هى المحرك الأول لعجلة النمو الاقتصادي، مشيراً إلى  انه تم خلال الندوة استعراض إستراتيجية تنمية الموارد المائية فى مصر حتى عام ٢٠٥٠م.

والتي تهدف إلى تحقيق الأمن المائي لمصر من خلال تحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية، عرض بعض المؤشرات الرقمية للوضع الراهن للقطاع الزراعي، ودور البحث العلمي فى تقليل تلوث المصادر المائية.

وقال الدكتور خالد عمران، أن الندوة ناقشت عدد من المحاور الهامة ومنها، تنمية الموارد المائية التقليدية والغير تقليدية، ترشيد استخدامات المياه، تحسين نوعية المياه، وتهيئة البيئة الملائمة للإدارة المتكاملة للموارد المائية.

IMG-20231106-WA0028
IMG-20231106-WA0028
IMG-20231106-WA0030
IMG-20231106-WA0030
IMG-20231106-WA0027
IMG-20231106-WA0027
IMG-20231106-WA0025
IMG-20231106-WA0025
IMG-20231106-WA0023
IMG-20231106-WA0023
IMG-20231106-WA0026
IMG-20231106-WA0026

رئيس جامعة سوهاج: انطلاق المؤتمر الدولي الرابع لشباب الباحثين 28 فبراير

إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمدينتي سوهاج والمنشاة

جامعة سوهاج

بالإضافة إلى التعرف على مصادر المياه فى مصر، وأهم القطاعات التى تحتاج للمياه، كما تم إلقاء الضوء على تطور نصيب الفرد من المياه خلال الأعوام السابقة وحتى عام ٢٠٢٥م، مضيفاً أنه خلال الندوة تم أيضاً عرض العمليات التى تساهم فى رفع كفاءة طرق الري السطحي.

وأوضح الدكتور خلف همام، أن الندوة حاضر بها الدكتور عبد الرحمن عبد الواحد الأستاذ بقسم الأراضي والمياه، والذى تحدث عن كيفية تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية والتى تعتمد على تنمية وإدارة الموارد المائية المحدودة من جانب.

وإدارة الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية من جانب أخر، كما تم عرض حساب الزيادة المتوقعة للموارد المائية عن طريق تطوير وتحسين نظم الري الحقي فى الوادي والدلتا، واتباع الأسس العلمية للري.

وأضاف أن الندوة تناولت أيضاً شرح لأنواع الري السطحي وطرق رفع كفاءته،وعرض لبعض العمليات الزراعية للمحاصيل المختلفة والتى تخفض من كميات المياه المستخدمة فى الري.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج التنمية المستدامة الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساخراً من العقوبة.. أول رد فعل لـ فتوح بعد قرارات إدارة الزمالك

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب بعد بيان البنك المركزي.. وهذا ثمن عيار21

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

«جهزوا البطاطين».. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية

أعدوا له مقبرة.. الإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

إسرائيل خط أحمر.. أمريكا ترسل غواصة نووية مدمرة بالشرق الأوسط وتحذر هذه الدول

ضحك وسخرية.. أول رد فعل من أحمد فتوح على قرار الزمالك عرضه للبيع

موضوعات متعلقة

انتهاء حياة سائق في انقلاب ربع نقل بفنطاس في سوهاج

ترشيحاتنا

700 جنيه.. صاحبة ديسكو تستدرج القاصرات من المحافظات إلى طريق الحرام.. تفاصيل

قصف عنيف من جيش الاحتلال على قطاع غزة الآن

بعد تصريحاته بإنشاء مناطق عازلة.. فلسطين: إعلان سموتريتش يكشف نوايا الاحتلال لضم الضفة

والله العظيم ما قتلته.. الجناة في قضية طبيب الساحل يبكون بعد حكم الإعدام

القباج: تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات في 8000 مدرسة بالتعاون مع التعليم

تخطوا 10 آلاف شهيد.. فلسطين تعلن حصيلة ضحايا العدوان على غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بطاطس بوريه باللحمة المفرومة| بمذاق لا يقاوم

مكياج ناعم.. هبة مجدي تستعرض جمالها| شاهد

مقطع فيديو يثير الجدل للحظة اعتقال "أيقونة فلسطين".. شاهد

تعيش حياة طبيعية| فتاة ذئبية تايلاندية يغطي الشعر جميع جسمها. صور

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل للحظة اعتقال "أيقونة فلسطين".. شاهد

150 مليون جنيه إسترليني.. صفقة مهمة في مسيرة محمد صلاح الاحترافية |فيديوجراف

ضرب غزة بقنبلة ذرية.. تعليق وزير بحكومة الاحتلال يثير الجدل| شاهد

منتج ليس مصريا.. الهلال الأحمر يرد على فيديو شحنة بسكوت التمر منتهي الصلاحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ