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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة سوهاج: انطلاق المؤتمر الدولي الرابع لشباب الباحثين 28 فبراير

صدى البلد

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أنه تم تحديد يوم  ٢٨ فبراير لعام ٢٠٢٤، موعداً لانطلاق فعاليات المؤتمر التاسع "الدولي الرابع" لشباب الباحثين، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديدة.

وقال الدكتور حسان النعماني ان الجامعة تحرص علي عقد مؤتمر شباب الباحثين بصفه دورية تنفيذاً لتوجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالابتكار والبحث العلمي، وفي ضوء خطط وزارة التعليم العالي بقيادة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ لإعداد جيل من شباب الباحثين المتميزين القادرين على إجراء البحوث ذات المستوى الرفيع وتعزيز قدراتهم على العمل الجماعي والتنافسي وانتاج المعارف والتقنيات.

وذكر "النعماني" أن المؤتمر شهد اقبالاً  كبيرًا في دوراته السابقة من شباب الباحثين بالجامعات المختلفة حيث شارك به العام الماضي اكثر من ٤٠٠ باحث  من ٣٦ جامعة مصرية وعربية وافريقية وأجنبية من دول ليبيا والسعودية وفلسطين واليمن والسودان وبريطانيا ونيجيريا.

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ويهدف المؤتمر إلى إجراء البحوث في اطار خطة الجامعة البحثية بغرض التنمية المستدامة علي المستوي المحلي والقومي والدولي، والاهتمام بالبحوث التي تتناول احدث المستجدات علي الساحة المحلية والدولية.

وأوضح الدكتور احمد حسانين رئيس اللجنه العلمية للمؤتمر والدكتورة صباح صابر رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر ان محاور المؤتمر سوف تغطي جميع التخصصات فهناك محور العلوم الاساسية، العلوم الطبية، العلوم الهندسية، العلوم الزراعية، العلوم الإنسانية.

ويعقد على هامش المؤتمر جلستين إحداهما خاص بأبحاث طلاب الجامعة، والجلسة الأخري لطلاب المرحله القبل الجامعية، كما سيتم نشر الأبحاث المقدمة بعد تحكيمها لمن يرغب من الباحثين في مجلة شباب الباحثين،  الحاصلة علي أعلي تقييم ٦ في تصنيف المجلس الاعلي للجامعات.

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