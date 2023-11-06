غرق طالب بنهر النيل في سوهاج.. تفاصيل مثيرة

انتهت حياة طالب في بداية العقد الثاني من العُمر، غرقًا بنهر النيل دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، أثناء استحمامه بالنهر دائرة المركز؛ ولعدم إجادته السباحة لفظ أنفاسه الأخيرة أسفل مياه النهر.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي يفيد بغرق شخص بنهر النيل دائرة المركز المنشاة.

وعقب إنتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري تبين غرق المدعو (محمد ر ع ا- 13 سنة- طالب- ويقيم دائرة مركز سوهاج)، وبمناظرته تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بالجثة.

وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاة المركزي، وبسؤال نجل عمه المدعو (طارق ا ع ا- 26 سنة- مزارع- ويقيم بذات الناحية)،

قرر بأنه أثناء استحمام نجل عمه المذكور بنهر النيل جرفه التيار وتوفـي غرقًا، ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.