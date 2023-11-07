البحرين وأمريكا تبحثان تطورات الأوضاع في قطاع غزة

بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، هاتفيا، مع نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كامالا هاريس تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأكد ولي العهد البحريني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - أهمية وقف إطلاق النار لهدنة إنسانية وحماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات لقطاع غزة ومن دون عوائق، مجدداً موقف مملكة البحرين برفضها القاطع لأي تهجير للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة من أرضه.

وشدد على أهمية توحيد الجهود نحو عدم تفاقم الأوضاع ووقف وتجنب العنف الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي بما يحمي حياة وسلامة الشعوب ومصالح الدول، وأن يكون السلام العادل والشامل والتمسك به هو الخيار الأوحد للوصول إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

واستعرض الجانبان ما وصلت إليه الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة من مستويات متقدمة، والتأكيد على أهمية مواصلة تعزيزها على كافة الأصعدة بما يحقق التطلعات والأهداف المشتركة.