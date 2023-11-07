شاهد.. فلسطيني يعلم ابنته أن تردد هاتين الكلمتين بعد إصابتهم بالقصف في غزة

ملامحهم وحدها كافية لوصف ما يمرون به من جرائم بشعة ترتكب في حقهم على مدار شهر كامل فلا نوم ولا راحة ولا طعام ولا شراب ولا كهرباء ولا وسائل نقل ولا تواصل متاحة للجميع.

مئات وربما الآلاف الضحايا يستشهدون كل يوم في غزة ومن تكتب له الحياة من جديد إما أنه فارق كل أفراد عائلته و أحبائه او أنه ما زال يبحث عنهم مثلما رصدت مئات الفيديوهات المتداولة.

ظهر أب فلسطيني في مقطع فيديو جديد يحث ابنته على ترديد ذكر “الحمد لله” في ظل إصابتهم البالغة التي شملت الأب وابنته وزوجته وطفلتهم الرضعية في احد مستشفيات غزة.

غزة اليوم

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 10165 ونحو 27 ألف جريح منذ اندلاع المواجهات يوم 7 أكتوبر حتى اليوم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فجر اليوم الثلاثاء، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية واصلت غاراتها وقصفها العنيف واستهدفت المنازل والعديد من المباني في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفادت بأن الغارات أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء.

وذكرت الوكالة الرسمية أن 5 أشخاص على الأقل بينهم سيدة، استشهدوا وأصيب آخرون في استهداف الطائرات الإسرائيلية منزلا يعود لعائلة الحمايدة في مخيم الشابورة برفح جنوب قطاع غزة.

ونبهت نقلا عن مصادر طبية بأن مواطنا استشهد وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا شمالي قطاع غزة.