عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. فلسطيني يعلم ابنته أن تردد هاتين الكلمتين بعد إصابتهم بالقصف في غزة

فلسطيني يعلم ابنته
فلسطيني يعلم ابنته أن تردد هاتين الكلمتين بعد إصابتهم بالقصف

ملامحهم وحدها كافية لوصف ما يمرون به من جرائم بشعة ترتكب في حقهم على مدار شهر كامل فلا نوم ولا راحة ولا طعام ولا شراب ولا كهرباء ولا وسائل نقل ولا تواصل متاحة للجميع. 

مئات وربما الآلاف الضحايا يستشهدون كل يوم في غزة ومن تكتب له الحياة من جديد إما أنه فارق كل أفراد عائلته و أحبائه او أنه ما زال يبحث عنهم مثلما رصدت مئات الفيديوهات المتداولة. 

ظهر أب فلسطيني في مقطع فيديو جديد يحث ابنته على ترديد ذكر “الحمد لله” في ظل إصابتهم البالغة التي شملت الأب وابنته وزوجته وطفلتهم الرضعية في احد مستشفيات غزة. 

غزة اليوم 

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 10165 ونحو 27 ألف جريح منذ اندلاع المواجهات يوم 7 أكتوبر حتى اليوم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فجر اليوم الثلاثاء، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية واصلت غاراتها وقصفها العنيف واستهدفت المنازل والعديد من المباني في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفادت بأن الغارات أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء.

 وذكرت الوكالة الرسمية أن 5 أشخاص على الأقل بينهم سيدة، استشهدوا وأصيب آخرون في استهداف الطائرات الإسرائيلية منزلا يعود لعائلة الحمايدة في مخيم الشابورة برفح جنوب قطاع غزة.

ونبهت نقلا عن مصادر طبية بأن مواطنا استشهد وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا شمالي قطاع غزة.

فيديو يوثق لحظة إجلاء جيش الاحتلال لجنوده المصابين في غزة | شاهد

استشهاد وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

 

فلسطين فلسطيني مستشفيات غزة اخبار غزة غزة اليوم غزة الان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

بلومبرج: انخفاض الاحتياطي الأجنبي لـ إسرائيل أكثر من 7 مليارات دولار

قرار جديد من المحكمة في اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الأعلى لصناعة السيارات لبحث جذب الاستثمارات

مظاهرات لمنظمة الصوت اليهودي لوقف الإبادة الجماعية في غزة.. شاهد

قصة شركة تنوي الحكومة تأسيسها للمصريين بالخارج برأسمال مليار دولار.. التفاصيل كاملة

فلسطين.. مج.زرة جديدة في دير البلح

وزارة الصحة في غزة: ما يسمى بالممرات الآمنة أصبحت طرق موت

"وينك بابا".. شاهد طفل يستنجد بوالده بعد قصف الاحتلال منزله بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر تناول المشروبات الغازية إن كنت مصابا بهذه الأمراض

أنا قوي.. فيديو مؤثر لأطفال من غزة يرون كيف تبدلت حياتهم وعائلتهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

القوات المسلحة تنفذ عدداً من الأنشطة التدريبية على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى

فيديو

10 آلاف شهيد حتى الآن وتدمير مسجد صلاح الدين الأيوبي|تطورات الأحداث في غزة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

أوقفوا جنون إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير بسبب غزة

أسعار السجائر الجديدة | بدء التطبيق من اليوم .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ