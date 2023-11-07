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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيديو يوثق لحظة إجلاء جيش الاحتلال لجنوده المصابين في غزة | شاهد

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

نشرت وسائل إعلام فلسطينية، مقطع فيديو، يوثق لحظة إجلاء جيش الاحتلال الإسرائيلي، عددا من المصابين خلال الاشتباكات المتواصلة مع المقاومة الفلسطينية في مختلف محاور الاشتباك بقطاع غزة.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، إن العدد الكبير للشهداء في قطاع غزة خلال شهر يجعل العالم أمام تحد إنساني.

وكتب جريفيث على منصة "إكس": "بحسب ما ورد مات 10 آلاف شخص منذ 7 أكتوبر، وفقًا لوزارة الصحة في غزة".

وأضاف أن "10 آلاف قتيل في شهر واحد، يجعلنا أمام تحد إنساني".
 

احتلال الاسرائيلي إعلام فلسطيني الأمين العام للأمم المتحدة الصحة في غزة

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