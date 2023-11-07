ارتفاع واردات الصين من النفط الخام في أكتوبر 13.5% على أساس سنوي

زادت واردات النفط الخام الصينية بنسبة 13.5% على أساس سنوي في أكتوبر، مع زيادة شركات التكرير مشترياتها عن طريق حصص الواردات الجديدة ونمو الطلب المحلي على الوقود خلال عطلة الأسبوع الذهبي.

وبحسب تقرير عبر وكالة “سي ان بي سي عربية”، فقد بلغ إجمالي الواردات الصينية من النفط الخام الشهر الماضي 48.97 مليون طن متري، أو 11.53 مليون برميل يوميا.

ووفقاً للإدارة العامة للجمارك الصينية، بارتفاع طفيف عن 11.13 مليون في سبتمبر، وبلغت واردات أكبر مشتر للنفط في العالم منذ بداية العام 473.22 مليون طن، أو 11.36 مليون برميل يوميا، بزيادة 14.4% عن العام السابق.

وتلقى الاستهلاك المحلي للبنزين ووقود الطائرات دفعة قوية خلال عطلة الأسبوع الذهبي التي استمرت ثمانية أيام عندما قام المسافرون بما مجموعه 826 مليون رحلة داخل البر الرئيسي للصين، بزيادة 71.3% عن العام السابق.

وزاد الاستيراد كذلك على خلفية إطلاق دفعة رابعة من حصص واردات النفط الخام، وأرباح التكرير الجيدة خلال الربع الثالث.

وأظهرت بيانات الثلاثاء 7 نوفمبر أن صادرات الوقود المكرر بلغت 5.17 مليون طن، بانخفاض عن 5.44 مليون في سبتمبر أيلول ولكن بزيادة 16.07% مقارنة مع 4.46 مليون قبل عام.

بينما بلغت واردات الصين من الغاز الطبيعي 8.79 مليون طن الشهر الماضي، بزيادة 15.5% عنه قبل عام ولكنها انخفضت عن 10.15 مليون طن في سبتمبر.