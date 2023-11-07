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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"عمل بورسعيد" تنظم ندوات بالشركات الصناعية لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد زيارة ميدانية ؛ وندوة توعية بشركتين بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد،  تحت شعار "حقوقك وواجباتك" ببورسعيد.

 

 وذلك فى شركة اكاي للملابس الجاهزة ، وشركة  تي سي إي  سنيمار للكيماويات ،  بحضور عدد  30 عاملا ، وفى ضوء جهود المديرية فى التواجد المستمر بين العاملين وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية العمال وأصحاب الاعمال .                                                                        وتنفيذاً  لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة  بتفعيل دور المديريات بالمحافظات فيما يخص الدور التوعوي الذي تقوم به لتحقيق إستقرار مناخ العمل وتعزيز علاقات العمل المتوازنة لتحقيق زيادة الإنتاج ومزيد من المكاسب للطرفين .

‏واوضح عبد الونيس عبد الله مدير المديرية ، ان الزيارة بدأت بمصنع اكاي للملابس الجاهزة ، استقبله خلالها سامي سكالي مدير المصنع .

  وافتتح مدير المديرية ندوة التوعية بعنوان: "ساعات العمل وفترات الراحة والإجازات " بكلمة أشار فيها؛ إلى أهمية تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، منوهاً إلى رسالة وزارة العمل والتى تهدف لرعاية وحماية حقوق العمال .     

 وقام بإلقاء الندوه :ليلي المصري ورشا عكاشه مفتشي مكتب تفتيش عمل بورسعيد ، ونهي رمضان مفتشه مكتب علاقات عمل بورسعيد ، كما تم عمل جولة ميدانية داخل المصنع حث فيها عمال المصنع على أهمية الندوات للتوعية للعاملين بالمنشآت لتجنب مخالفة قانون العمل وحماية لحقوق العمال ومستحقاتهم والحفاظ على مسيرة الإنتاج .

واضاف مدير المديرية ، ان الجولة اختتمت بزيارة لشركة تي سي أي  سنيمار للكيماويات ، حيث قام الدكتور طارق فاروق نائب رئيس الشركة باستقبال وفد المديرية ، وتم  الإطلاع علي كافة المستجدات بالشركة ، حيث أن الشركة  تقع علي مساحة 442 ألف متر مربع و تنتج الشركة ثلاثة منتجات أساسية:وهي مادة البولي فينيل كلورايد والصودا الكاوية والكالسيوم كلورايد وتعتبر شركة سنيمار أكبر مُنتج لمادة البولي فينيل كلوريد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وعدد العاملين بها 3000 عامل وتصدر منتجاتها نحو 60 دولة حول العالم في الشرق الأوسط و أوروبا ، ورافق مدير المديرية بالجولة أمل يوسف مديرة مكتب تفتيش بورسعيد ، وأحمد ابو المعاطي مدير مكتب علاقات عمل بورسعيد .

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