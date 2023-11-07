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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

المرأة تقود فى المحافظات المصرية.. دورات تدريبية لسيدات دمياط

منال عوض
منال عوض

أشادت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمحاور برنامج " المرأة تقود فى المحافظات المصرية " الذى أطلقته الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث جاء ذلك خلال لقائها بالمتدربات بالأسبوع الختامى من هذه المرحلة .

وأكدت " محافظ دمياط "، أننا جميعا سعداء بالشراكة المتميزة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك لاطلاق برنامج " المرأة تقود فى المحافظات المصرية " والذى يجرى تنفيذه بجميع المحافظات على التوازى ، وأشادت بما يتضمنه البرنامج من حزم تدريبية مختلفة تقوم على أسس مهنية وتتضمن محاور مختلفة مثل" التوعية ، ريادة الأعمال والعمل الحر ، بناء الدولة وقيام الأمم، تكنولوجيا المعلومات ،التسويق و محور المالية ".

حيث يساهم كل ذلك فى دعم إستراتيجية تمكين المرأة وتطوير مهاراتها وقدراتها وذلك تماشيًا مع جهود الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتمكين المرأة والذى بدا واضحا مع توليها لمناصب قيادية بالمؤسسات المختلفة..

ووجهت " المحافظ "، الشكر إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تلك الجهود للوصول بالبرنامج وتنفيذه داخل المحافظة للتيسير على المتدربات، وأيضًا جهودهم المبذولة لإعداد كوادر قيادية قادرة على رسم السياسات واتخاذ القرارات ..

كما دعت " المحافظ "السيدات المشاركات من مختلف الجهات لتطبيق أوجه الاستفادة من البرنامج بوظائفهم لتحقيق الطفرة والنجاحات على كافة الاصعدة ، حيث فتحت باب النقاش معهم للتعرف على تلك الأوجه ، وأيضًا مقترحاتهم لتحقيق المزيد من التعاون مع الأكاديمية.

تخرج الدفعة السابعة عشر للمعهد الفنى الصحى بالمنصورة "فرع دمياط "

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