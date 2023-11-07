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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخرج الدفعة السابعة عشر للمعهد الفنى الصحى بالمنصورة "فرع دمياط "

منال عوض
منال عوض

شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، في حفل تخرج الدفعة السابعة عشر للمعهد الفنى الصحى بالمنصورة شعبة التمريض العام " فرع دمياط " عام ٢٠٢٣ ، والذى جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة..

واستهلت " محافظ دمياط " كلمتها بتوجيه التحية إلى القائمين على هذا الحدث، كما أعربت عن سعادتها بمشاركة أبنائها وبناتها من خريجى الدفعة السابعة عشر من المعهد الفنى الصحى بالمنصورة " فرع دمياط " ، فرحتهم بتخرجهم وتفوقهم، مؤكدة حرصها على حضور هذا الحفل كل عام للاحتفال بالخريجين الجدد .

وأشارت " المحافظ " إلى ايمان الجميع بأهمية الدور الذى يقدمه قطاع التمريض بالمنظومة الطبية فهو جزء أساسى لا يتجزأ من جيش مصر الأبيض الذى لولاه ما حقق القطاع الطبى تلك الانجازات و النجاحات ، مؤكدة أن الدولة جاهدة على تقديم كافة سبل الدعم لتطوير التعليم الصحى ، وذلك ضمن خطتها لتطوير المنظومة الصحية ..

ووجهت " الدكتورة منال عوض "تحية خاصة إلى أولياء الأمور على ماقدموه من جهد للوصول بأبنائهم إلى هذا التفوق ، وأيضًا المعهد الفنى الصحى ومديرية الصحة والى جميع لخريجين والطلبة الأوائل .

ومن جانبه وجه الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة الشكر إلى محافظ دمياط على حرصها حضور هذا الحدث للاحتفال بتخرج ٢٣٧ طالب وطالبة من المعهد هذا العام ، ودعمها الكبير للمنظومة الطبية بالمحافظة، حيث استعرض اهم الانجازات بهذا القطاع خلال العام الماضى من رفع كفاءة وتطوير عدد من المنشآت الطبية ، وأيضًا تكثيف العمل وتطوير ها داخل المستشفيات ومراكز طب الأسرة وتزويدهم بالمستلزمات والأدوية اللازمة، هذا إلى جانب ما حققته المبادرات الرئاسية بالقطاع الصحى داخل المحافظة والقضاء على قوائم الانتظار ، وكذلك ما تم تحقيقه بمجال تدريب ورفع كفاءة القوى البشرية ، وأشار أيضًا إلى أن المديرية قد اصدرت ٦٤٨٥٥ قرار علاج على نفقة الدولة خلال العام الماضى بقيمة اجمالية ١٣٥ مليون جنيه و إقامة ٧٤ قافلة طبية قدمت خدمات علاجية لأكثر من ١٠٩٤١٢ مواطن بقرى المحافظة ، علاوة على ما تقوم به المديرية من جهود خلال الحملات المشتركة على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية والحفاظ على صحة المواطنين و أيضًا ما حققته من مراكز على مستوى الجمهورية بتلك القطاعات

وقد كرمت " محافظ دمياط " أوائل الخريجين بعدد ١٤ طالب وثلاثة طلاب مثاليين ، كما كرمت الأستاذة سحر عربانو مدير مدارس التمريض بدمياط والأستاذة منال مصطفى مديرة المعهد الفنى للتمريض.

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دمياط الدكتور السيد عبد الجواد الدكتورة منال عوض محافظ دمياط السيد عبد الجواد القطاع الصحي القطاعات القضاء علي قوائم الانتظار

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