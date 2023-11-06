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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جهاز مدينة دمياط الجديدة يتصدى لوصلات المياه غير القانونية

صدى البلد

واصل جهاز مدينة دمياط الجديدة، اعمال المتابعة والرصد لأى تعديات على مرفق مياه الشرب بالمدينة، وذلك تنفيذآ للتعليمات المشددة من المهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز.

وقامت اليوم لجنة الخلسه بشن حملة مكبرة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة والادارات المعنية بموقع (٧٣) عماره سكن مصر بالمجاورة (٣٣)  بالحى السادس وأسفرت الحملة عن فصل عدد (٢٩) وصلة مياه غير قانونية (خلسه) وضبط عدد (٤) ماتور رفع مياه والتحفظ على المضبوطات وايداعها مخازن الجهاز.

وتم تحرير محاضر فورية وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفات وإعادة احتساب معدلات الاستهلاك طبقا للوائح والاجراءات المنظمة فى هذا الشأن.

أكد رئيس الجهاز بأنه لا تهاون مع مثل هذه المخالفات مع استمرارية عمل اللجنة والتصدى بكل حزم واسترداد حقوق الدولة للحفاظ على المرافق العامة ومعدلات التشغيل لمرفق مياة الشرب بالمدينة .

مدينة دمياط دمياط الجديدة جهاز مدينة دمياط الجديدة ى مرفق مياه الشرب رئيس الجهاز

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