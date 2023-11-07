كامل الوزير: المواطن سيستقل وسائل النقل التابعة للوزارة بتذكرة واحدة

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تهدف لاستكمال إصدار التذكرة الموحدة، وأن يكون المصريون مشاركين أكثر في الإجراءات.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثالث لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023.

وقال الوزير إن التذكرة الموحدة ستمكن المواطن من أن يستقل القطار من أسوان، ويصل للقاهرة ويركب المترو الخط الثالث ثم القطار الخفيف من محطة عدلي منصور أو ركوب الأتوبيس الترددي على الدائري بنفس التذكرة مثل جميع الدول المتقدمة في العالم.

وأضاف أن المشروع يمكن المواطن من حجز وسائل المواصلات بالمحمول أو فوري أو منافذ البريد وغيرها من وسائل متنوعة.