عادة يومية تؤثر على الخصوبة لدى الشباب | دراسة صادمة

إستخدام الهواتف المحمولة يمكن أن يكون له مخاطر صحية خطيرة.. وقد كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة جنيف (UNIGE)، بالتعاون مع المعهد السويسري للصحة الاستوائية والعامة (Swiss TPH)، أن الهواتف المحمولة يمكن ان تؤثر على الخصوبة لدى الشباب.

مخاطر صادمة الإفراط في إستخدام الهواتف المحمولة

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن الاستخدام المتكرر للهواتف المحمولة يرتبط بانخفاض الخصوبة لدى الشباب، وفقًا لما نشر في موقع scitechdaily.

وقام الباحثون، بتحديد مستوى الخصوبة من خلال تقييم عوامل مثل تركيز الحيوانات المنوية، وإجمالي عدد الحيوانات المنوية، وحركة الحيوانات المنوية، وشكل الحيوانات المنوية، ووفقًا للقيم التي حددتها منظمة الصحة العالمية

ووجد الباحثون، أنه يستغرق الرجل أكثر من عام لإنجاب طفل إذا كان تركيز الحيوانات المنوية لديه أقل من 15 مليونًا في الملليلتر، وأن نسبة احتمال الحمل تنخفض إذا كان تركيز الحيوانات المنوية أقل من 40 مليون لكل مليلتر.

مخاطر صادمة الإفراط في إستخدام الهواتف المحمولة

وتم الإستناد في نتائج الدؤاسة، على بيانات مأخوذة من 2886 رجلاً سويسريًا تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا، تم تجنيدهم بين عامي 2005 و2018 في ستة مراكز للتجنيد العسكري، وقياس عدد ساعات استخدامهم للهواتف المحمولة.

وكشفت البيانات، ؤأن هناك علاقة بين الاستخدام المتكرر والمفرط للهاتف المحمول وانخفاض تركيز الحيوانات المنوية والذى وسل إلى (44.5 مليون / مل)، اي بنسبة 21% في تركيز الحيوانات المنوية.