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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

من 3 لـ 17 يوما.. أعراض صادمة تؤكد الإصابة بمرض جدري القرود

أعراض جدري القرود
أعراض جدري القرود  

جدري القرود هو مرض نادر يسببه فيروس بنفس الاسم، وعادةً ما يصيب القوارض مثل الجرذان أو الفئران، والقرود، ولكنه يمكن أن يصيب البشر أيضًا.

 

أعراض فيروس جدري القرود

 

وتكثر الإصابة بمرض جدري القرود في وسط وغرب أفريقيا، وتظهر الحالات خارج أفريقيا غالبًا بسبب السفر إلى الخارج، أو مخالطة حيوان أو إنسان مصاب بجدري القرود، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

 

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وبدءًا من عام 2022، أُبلِغ عن وجود حالات إصابة بجدري القرود في البلدان التي يندر فيها وجود جدري القرود، مثل الولايات المتحدة، ويتابع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها مراقبة الحالات التي أُبلِغ عنها في كل أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة.

 

تبدأ أعراض جدري القرود في الظهور خلال مدة تتراوح من 3 أيام إلى 17 يومًا من التعرض للفيروس، وتسمى الفترة الفاصلة بين التعرض للفيروس وبدء ظهور الأعراض بفترة حضانة الفيروس.

 

أعراض فيروس جدري القرود

 

وتستمر أعراض جدري القرود لمدة تتراوح من أسبوعين إلى 4 أسابيع، وقد تشمل ما يلي:

_ الحمى

_ الطفح الجلدي

_ تورم العُقَد اللمفية

_ الصداع.

_ آلام العضلات والظهر

_ القشعريرة

_ الشعور بالتعب

 

وبعد مرور يوم إلى أربعة أيام من بداية الشعور بالحمى، يبدأ ظهور طفح جلدي، وعادةً يظهر الطفح الجلدي أولاً على الوجه أو اليدين أو القدمين، ثم ينتشر بعد ذلك إلى أجزاء أخرى من الجسم. 

 

ولكن في الحالات المرتبطة بالتفشي التي بدأت بالظهور عام 2022، بدأ الطفح الجلدي غالبًا في منطقة الأعضاء التناسلية أو الفم أو الحلق، ويمر الطفح الجلدي الناتج عن الإصابة بمرض جدري القرود بعدة مراحل؛ حيث يظهر أولاً على هيئة بقع مسطحة تتحول إلى بثور، ثم تمتلئ البثور بالصديد وبعدها تُكوِّن قشورًا، ثم تختفي خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

 

وتظل عدوى جدري القرود قابلة للانتشار طوال فترة وجود الأعراض، وهذا يعني الفترة منذ بداية ظهور الأعراض وحتى اختفاء الطفح الجلدي والقشور.

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