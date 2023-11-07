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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

هل ينتقل جدري القرود بالعلاقة الزوجية؟.. الإجابة صادمة

طرق إنتقال فيروس
طرق إنتقال فيروس جدري القرود

يعد فيروس جدري القرود هو احد الأمراض النادرة، وعادةً ما يتسبب في الإصابة به القوارض، مثل : الجرذان أو الفئران، والقرود، ولكنه يمكن أن يصيب البشر أيضًا.

 

طرق إنتقال فيروس جدري القرود

 

وتكثر الإصابة بمرض جدري القرود في وسط وغرب أفريقيا، وتظهر الحالات خارج أفريقيا غالبًا بسبب السفر إلى الخارج، أو مخالطة حيوان أو إنسان مصاب بجدري القرود، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

 

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وتبدأ أعراض جدري القرود في الظهور خلال مدة تتراوح من 3 أيام إلى 17 يومًا من التعرض للفيروس، وتسمى الفترة الفاصلة بين التعرض للفيروس وبدء ظهور الأعراض بفترة حضانة الفيروس.

 

وتحدث الإصابة بجدري القرود نتيجة للتعرض لفيروس هذا المرض، وينتقل هذا الفيروس من خلال المخالطة اللصيقة لحيوان أو إنسان مصاب بجدري القرود. أو يمكنه الانتشار عندما يلمس شخص ما أشياءً (مثل البطانيات) قام شخص مصاب بجدري القرود بلمسها.

 

طرق أنتقال فيروس جدري القرود

 

وينتقل فيروس جدري القرود من شخص بعدة طرق، ومن أبرزها ما يلي :

_ الملامسة المباشرة للطفح الجلدي أو القشور أو السوائل الخارجة من جسم شخص مصاب بجدري القرود.

_ التعرض المباشر ولفترة طويلة (أكثر من أربع ساعات) للرذاذ التنفسي لشخص مصاب بجدري القرود ويشمل ذلك العلاقة الزوجية.

_ استخدام ملابس أو ملاءات أو بطاطين أو أي أشياء أخرى لامست الطفح الجلدي أو سوائل جسم شخص مصاب بالفيروس.

_ يمكن أن ينتقل فيروس جدري القرود من مرأة حامل مصابة إلى الجنين في بطنها.

_ التعرض للعضّ أو الخدش من حيوان مصاب.

_ تناول لحوم الحيوانات أو الطيور البرية التي تُطهى لتؤكل.

_ استعمال المنتجات المصنوعة من حيوانات مصابة، مثل : الجلود والفراء.

_ التعرض المباشر ألى الطفح الجلدي أو السوائل الخارجة من أجسام حيوانات مصابة بجدري القرود.

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