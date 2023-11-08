تحذير عاجل من مجموعة السبع إلى روسيا وكوريا الشمالية| ما القصة؟

اتهم وزراء خارجية مجموعة السبع، خلال اجتماعهم في طوكيو، كوريا الشمالية بإرسال أسلحة إلى روسيا لمساعدتها في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية اليابانية، أدان وزراء خارجية مجموعة السبع بشدة إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ البالستية، وكذلك عمليات نقل الأسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا، الأمر الذي ينتهك بشكل مباشر قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة".

وفي وقت سابق، نفى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، شائعات مزاعم الولايات المتحدة بأن بيونج يانج تقدم مساعدة عسكرية لموسكو.

وفي 26 أكتوبر الماضي، رفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على تقارير عن إمدادات مزعومة للأسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا.

ووفقا لبيسكوف، هناك الكثير من هذه التقارير، ولكن كقاعدة عامة، كلها لا أساس لها من الصحة وليس هناك تفاصيل محددة.