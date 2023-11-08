العمل: المنتجات التراثية لعربة التدريب تتصدر معرض الأسبوع الكويتي الرابع عشر بالقاهرة

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، أن منتجات عربة التدريب المتنقلة، التابعة للوزارة، والمتواجدة حاليا بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، تصدرت معرض الأسبوع الكويتي الرابع عشر بمصر، والذي افتتحه وزير العمل حسن شحاتة مساء أمس، الثلاثاء، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء وسفراء، وممثلين عن 80 جهة وشركة مصرية كويتية.

وأعرب الوزير عن سعادته بوجود تلك المنتجات التراثية التي صنعتها المرأة البدوية، بعد أن تدربت على مهنة الخياطة والتطريز، عن طريق عربة التدريب المهني المتنقلة التابعة للوزارة، والتي تعمل ضمن المراكز الثابتة والمتنقلة المنتشرة في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومبادرة "مهنتك مستقبلك" بالمحافظات.

وأكد أن هدفها تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل.

وقالت الوزارة إن منتجات العربة المتنقلة بمدينة سانت كاترين؛ تأتي ضمن 11 عربة تدريب متنقلة سوف تطلقها الوزارة خلال الفترة القليلة.

يأتي إطلاق العربات المتنقلة ضمن خطة التدريب المهني للعام المالي الحالي 2023-2024، والتي يتم تنفيذها من خلال 75 مركز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية، منها 38 مركزا ثابتا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، لتنفيذ المئات من الدورات التدريبية على أكثر من 49 مهنة، تستهدف تدريب الشباب والفتيات.

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