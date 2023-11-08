وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يجتمع بمديري مستشفيات التعليمي والجامعة لبحث سبل التعاون

عقدت الدكتورة رشا خضر، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة بروتوكول التعاون الذي يخص الحالات الحرجة والطوارئ تنفيذاً لتعليمات الوزارة.

جاء ذلك بمشاركة كل من الدكتور تامر مقشط، مدير المستشفى التعليمي بشبين الكوم، والدكتور محمد صبري، مدير الإدارة المركزية للمستشفيات بجامعة المنوفية، ونائبه الدكتور أحمد فهيم، والدكتور محمد رأفت، مدير الطوارئ بالمستشفى التعليمي، والدكتورة آثار لاشين، مدير الطوارئ بالجامعة، كما حضر كل من الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل المديرية، والدكتور أحمد سمير، مدير عام إدارة الطب العلاجي والطوارئ، والدكتور محمد سلامة، مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة سوزان السعدني، مدير إدارة الدعم الفني.

جدير بالذكر أنه تم الإتفاق على تنفيذ خطة لمجموعة من البرامج التدريبية للأطباء والتعاون فيما يخص الحالات الحرجة خدمة للمرضى وتيسيرا عليهم بهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة.