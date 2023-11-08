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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

37 نشاط ثقافي وفني لإثراء الوعي والمعرفة لدى الشباب والنشء في المنوفية

أنشطة ثقافية
أنشطة ثقافية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أن الإدارة العامة لثقافة المنوفية تقوم بتنفيذ 37 نشاط ثقافى وفنى متنوع بمختلف المواقع الثقافية بنطاق المراكز والمدن خلال شهر نوفمبر 2023.


وأوضح مدير مديرية الثقافة أنه  تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية ، فقد تم التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم حزمة من البرامج الثقافية والفنية المتنوعة في مجالات المسرح والعروض الفنية وعدد من الندوات الثقافية والأدبية وأمسيات فكرية وإبداعية لعرضها على المسارح من الساعة 11 صباحا وحتى التاسعة مساءً  ، ومنها ندوة بعنوان " تثقيف علمى للشباب بعنوان " ثورة المعلومات وتحديات العصر ، عرض لفرقة المنوفية للموسيقى العربية ، نبذة العنف ودور المرأة في توعية المجتمع والأسرة ، السد العالى والتنمية في مصر ، اهمية الماء وكيفية المحافظة عليها ، وكذا محاضرة بعنوان يوم الطفل العالمى ، دور الأسرة والمدارس في انتظام الطلاب بالمدارس ، حلقة حوارية بعنوان الشباب والتنمية الصناعية ، التطور العلمى والتكنولوجى وأثره على الشباب " ، وغيرها من الندوات والمحاضرات الهامة التي تهدف إلى زيادة الوعى لدى الشباب والنشء لإكسابهم الخبرات والمعلومات الهامة .

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وأشاد محافظ المنوفية بالدور الحيوي والرائد لوزارة الثقافة بأنشطتها المتنوعة ، مؤكدا أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة الفعاليات الثقافية والتي تستهدف بناء مجتمع يقوم مفرداته على أسس من الوعي والمعرفة .

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