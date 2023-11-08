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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يستجيب لوالد طالبة تعاني من السكري ويوافق على نقلها

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على نقل طالبة تعاني من مرض السكري من مدرسة أحمد عيسى التجارية بمليج إلى مدرسة التجارة بشبين الكوم نظراً لظروفها المرضية المزمنة وضعف حالتها الصحية.

 جاء ذلك خلال لقائه اليومي بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات .

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وخلال اللقاء كلف المحافظ إدارة التخطيط العمراني بتشكيل لجنة لمعاينة منزل علي الطبيعة ملك مواطن من ناحية عزبة أبو يوسف التابعة لمركز أشمون يتضرر من جيرانه قاموا باستصدار وتنفيذ قرار إزالة لسور خاص به وتعديه علي خطوط التنظيم دون وجه حق .

 

كما وجه المحافظ المستشار القانوني بالمحافظة بإبداء الرأي بشأن إنهاء إجراءات تقنين أرض أملاك دولة بمركز السادات طبقاً للوائح والقوانين ، كما وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم ببحث طلب مدير البعثة التعليمية المصرية بالسودان بأنه لا مانع من توفير وظيفة مماثلة للتي كان يشغلها قبل تكليفه بتلك المهمة .


يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات اليومية التى يقوم بها محافظ المنوفية للتواصل المباشر والمنتظم مع جموع المواطنين من أهالى وأبناء المحافظة للإستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها لتقديم أفضل الخدمات لهم بشتى القطاعات ، وذلك تماشياً مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة التى تشهدها مصر على كافة الأصعدة.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إزالة التعديات البعثة التعليمية المصرية بالسودان التخطيط العمرانى التعديات ومخالفات البناء خطوط التنظيم محافظ المنوفية

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