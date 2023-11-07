عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة إجراء المقابلات للندب بوظيفة مدير إدارة بجامعة المنوفية تستقبل 65 متقدما

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

استأنفت، اليوم، اللجنة العليا لإجراء مقابلات للمتقدمين من أعضاء الجهاز الإداري للندب على وظيفة مدير إدارة بكليات وإدارات جامعة المنوفية، أعمالها لليوم الثاني هذا الأسبوع.

 برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة وعضوية الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، والدكتور أبو الخير عطية عميد كلية الحقوق الأسبق.

رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة من إدارة جائزة التميز الحكومي بوزارة التخطيط

استدرجه بحجة توصيله.. كشف لغز العثور على جثة سائق بإحدى ترع المنوفية

أجرت اللجنة اليوم المقابلات لـ65 من المتقدمين للندب على 20 وظيفة مدير إدارة بالمستشفيات  معهد الكبد القومي والمستشفيات الجامعية.

تشمل الوظائف بمعهد الكبد مدير إدارة الشئون القانونية (القانون)، مدير إدارة الصيدليات (الصيدلة)، مدير إدارة المستلزمات الطبية (الصيدلة)، مدير إدارة التغذية (التغذية والتدبير المنزلي، مدير إدارة الأشعة (الطب البشري)، مدير إدارة خدمة المواطنين (التنمية الإدارية)، مدير إدارة رقابة المخزون السلعي (التمويل والمحاسبة)، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام (التنمية والإدارية)، مدیر إدارة السلامة والصحة المهنية (التنمية الإدارية)، مدير إدارة المراجعة (التمويل والمحاسبة)، مدير إدارة الموازنة والحسابات (التمويل والمحاسبة)، مدير دارة المشتريات والمخازن (التمويل والمحاسبة) مكتب رئيس الإدارة المركزية التنمية الإدارية)، إدارة العلاج بأجر وحسابات المرضى (التمويل والمحاسبة)، مدير إدارة شئون الأطباء (التنمية الإدارية)، مدير إدارة شئون التمريض (التنمية الإدارية)، مدیر إدارة التحاليل وبنك الدم) الطب البشري.

كما شملت الوظائف أيضا بالمستشفيات الجامعية مدير إدارة المتابعة (التنمية الإدارية) ومدير إدارة المشتريات (التمويل والمحاسبة) ومدير إدارة العلاج بأجر (التمويل والمحاسبة)

إدارة خدمة المواطنين التميز الحكومى التنمية الادارية الدراسات العليا والبحوث الدكتور أحمد القاصد السلامة والصحة المهنية المستشفيات الجامعية المستلزمات الطبية جائزة التميز الحكومي خدمة المجتمع وتنمية البيئة خدمة المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

باليورو والدولار.. المركزي يحصل مبالغ ضخمة والاحتياطي يرتفع لأكبر رقم منذ 2022

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

ضربات قوية.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

هل رأس الحسين في مصر؟ تعرف على مكان دفنها

قافلة إنسانية تتعرض لإطلاق نار في قطاع غزة

فرص استثمارية عديدة.. وزير السياحة يلتقي مبعوث رئيس الوزراء البريطاني

الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة وانخفاض درجات الحرارة.. فيديو

إسرائيل تعلن حصيلة القتـ لى في الجيش والشرطة والمخابرات منذ 7 أكتوبر

بسبب غزة.. نيجيريا ترفض استقبال رئيس وزراء التشيك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى بدائل منظفات المقاطعة.. خلطات منزلية للقضاء على البقع الصعبة

كارثة| انطلاق الأمراض الأكثر فتكا في التاريخ

شهر على طوفان الأقصى.. صور موجعة لأطفـ ال غزة تحت القصف

مدافع طنطا بلع لسانه.. كارثة تهدد اللاعبين

فيديو

بسبب إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر في الشرق الأوسط «فيديوجراف»

بعد أنباء تورط حارس الزمالك.. حكم الشرع في المراهنات

أجواء رعب .. شروط مختطفي والد نجم ليفربول لإطلاق سراحه /فيديوجراف

10 آلاف شهيد حتى الآن وتدمير مسجد صلاح الدين الأيوبي|تطورات الأحداث في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ