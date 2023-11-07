لجنة إجراء المقابلات للندب بوظيفة مدير إدارة بجامعة المنوفية تستقبل 65 متقدما

استأنفت، اليوم، اللجنة العليا لإجراء مقابلات للمتقدمين من أعضاء الجهاز الإداري للندب على وظيفة مدير إدارة بكليات وإدارات جامعة المنوفية، أعمالها لليوم الثاني هذا الأسبوع.

برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة وعضوية الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، والدكتور أبو الخير عطية عميد كلية الحقوق الأسبق.

أجرت اللجنة اليوم المقابلات لـ65 من المتقدمين للندب على 20 وظيفة مدير إدارة بالمستشفيات معهد الكبد القومي والمستشفيات الجامعية.

تشمل الوظائف بمعهد الكبد مدير إدارة الشئون القانونية (القانون)، مدير إدارة الصيدليات (الصيدلة)، مدير إدارة المستلزمات الطبية (الصيدلة)، مدير إدارة التغذية (التغذية والتدبير المنزلي، مدير إدارة الأشعة (الطب البشري)، مدير إدارة خدمة المواطنين (التنمية الإدارية)، مدير إدارة رقابة المخزون السلعي (التمويل والمحاسبة)، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام (التنمية والإدارية)، مدیر إدارة السلامة والصحة المهنية (التنمية الإدارية)، مدير إدارة المراجعة (التمويل والمحاسبة)، مدير إدارة الموازنة والحسابات (التمويل والمحاسبة)، مدير دارة المشتريات والمخازن (التمويل والمحاسبة) مكتب رئيس الإدارة المركزية التنمية الإدارية)، إدارة العلاج بأجر وحسابات المرضى (التمويل والمحاسبة)، مدير إدارة شئون الأطباء (التنمية الإدارية)، مدير إدارة شئون التمريض (التنمية الإدارية)، مدیر إدارة التحاليل وبنك الدم) الطب البشري.

كما شملت الوظائف أيضا بالمستشفيات الجامعية مدير إدارة المتابعة (التنمية الإدارية) ومدير إدارة المشتريات (التمويل والمحاسبة) ومدير إدارة العلاج بأجر (التمويل والمحاسبة)