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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة من إدارة جائزة التميز الحكومي بوزارة التخطيط

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية  اليوم لجنة من  إدارة جائزة  التميز الحكومى بوزارة التخطيط لإجراء التقييم النهائي لإختيار أفضل كليات الجامعة في التمييز الحكومي الداخلي .

رحب الدكتور أحمد القاصد بأعضاء اللجنة مشيرا إلي اهتمام الجامعة  بالتميز الحكومي بما  يتوافق مع خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"  وفي ضوء سعي الجامعة  لتكوين جهاز إداري كفء وفعال  يساهم بدوره في تحقيق التنمية  والإرتقاء بالأداء الإداري  والخدمي بالجامعة وقطاعاتها  المختلفة.

 

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واضاف رئيس الجامعة  أن  الجامعة وضعت آليات لتحقيق التميز عن طريق وضع خطط واضحة ، و تقييم الكليات والتركيز علي مواقع التميز  بها ، مشيرا أن لدينا بالجامعة فرص كبيرة للتميز ونسعي لنشر ثقافةالتميز الحكومي بين العاملين بالجامعة وتحسين الأداء ، وممارسة تقديم خدمات متميزة للطلاب والمجتمع .

واكد الدكتور أحمد القاصد، أن الهدف الرئيسي ليس مجرد حصول الجهات الحكومية على الجائزة فقط، بل تغيير ثقافة العمل في المؤسسات الحكومية من خلال آلية مختلفة عن الآليات التقليدية بالتركيز على التدريب والتوعية والتحفيز الإيجابي بما يسهم في تحقيق الهدف من إطلاق جائزة التميز  .

وتستهدف الزيارة  مراجعة ملفات الكليات الخمسة التي تم  عمل زيارة ميدانية لها لإختيار ٣ كليات منهم لتقديم ملفاتهم لجائزة مصر الوطنية وتضم هذه الكليات الهندسة الإلكترونية والاقتصاد المنزلي  والحاسبات والمعلومات  والصيدلة .

ضمت اللجنة المهندس  خالد مصطفى. استشاري التميز الحكومي والدكتورة مني  هجرس الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات ، والدكتور. اشرف عبد الباسط  الرئيس  الأكاديمي لجامعه  هيرتفورد شاير البريطانية،  و سهى سعيد.  المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي ، ومحمد محمدي مدير التقييم والجودة والدكتور محمد عبد السلام مدير جوائز المؤسسات التعليمية ، و إسراء حسني  مدير الجوائز المتخصصة و رحاب محمد  مسؤل اتصال وتسويق و سالي عبد اللطيف  مسؤل الجوائز المؤسسية والفردية  وكريم الخولي  مسؤل الدعم اللوجيستي .

وبحضور  الدكتور  الدكتور علاء رضوان منسق عام الجامعة للتميز الحكومى ورئيس فريق إدارة جائزة الجامعة للتميز الحكومي وأعضاء اللجنة.

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