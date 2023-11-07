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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: تركيب محول كهرباء وماكينة صراف لأهالى قرية كفر شبرابلولة

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

التقى اليوم اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية بعدد من أهالى قرية كفر شبرابلولة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف للاستماع إلى مطالبهم ويحث حلول عاجلة حيالها.

جاء ذلك فى استجابة فورية للأهالى عقب جولته الميدانية بمدينة منوف ، حيث وجه المحافظ رئيس قطاع الكهرباء خلال اتصال هاتفي بسرعة نهو كافة الإجراءات الخاصة بتركيب محول الكهرباء بمحطة الصرف الصحى بالقرية تمهيدا لافتتاحها ودخولها الخدمة.

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محافظ المنوفية يستمع لشكاوي المواطنين ويوجه المختصين بحلول عاجلة

فيما كلف المحافظ مدير مشروع المواقف بعرض مقترح للتخفيف عن أهالى القرية والطلاب عبء ومشقة المواصلات إلى مدينة منوف ، والعرض عليه لاتخاذ اللازم ، وكذا تمت الموافقة على توفير ماكينة صراف آلى (ATM) بالقرية تسهيلا على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.


جاء ذلك خلال لقائه اليومي بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لها في ضوء اللوائح والقوانين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، مؤكداً حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .


وخلال اللقاء ، أمر المحافظ بصرف مساعدات مالية عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية تنوعت مابين،  أسرة من ذوى الهمم بناحية كفر طنبدى بشبين الكوم مراعاة لظروفهم الاجتماعية والمعيشية ، ومسنة ليس لديها مصدررزق لمساعدتها على تحمل أعباء المعيشة ، وكذا مواطن بناحية كفر السنابسة بمنوف يعول  ابنة من ذوى الهمم لمساعدته على تحمل نفقات علاجها موجها بتوفير سيارة لاصطحابها إلى مديرية التضامن الاجتماعى لتسهيل إجراءات استصدار بطاقة خدمات متكاملة لها ،  يأتى ذلك فى إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من ابناء المحافظة وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

 أكد محافظ المنوفية على إستمرار عقد لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء وأهالى المحافظة للتعامل الفورى مع شكواهم ، مؤكداً بأن جميع الأجهزة الخدمية والتنفيذية تعمل بكامل طاقتها لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

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