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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

إقامة 6 مشروعات صحية عملاقة لخدمة أهالي محافظ المنوفية| صور

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية والوفد المرافق له، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات الجارى تنفيذها بالقطاع الصحى بنطاق المحافظة لتقديم خدمات صحية متميزة لأهالى المحافظة كون المنظومة الصحية أحد مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالنهوض والارتقاء بسبل الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين .

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، والدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة ، وعدد من  مديرى إدارات مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

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حيث أعرب محافظ المنوفية عن تقديره بمدى التعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الصحة للتوسع في دعم خطط التنمية بالقطاع الصحي من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية  للمستشفيات وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية ، وكذا إقامة العديد من المنشآت الطبية الجديدة والتي ستساهم بدورها في تحقيق نقلة نوعية بالخدمات الصحية المقدمة  لأهالينا بالمحافظة.
وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

 وأشار محافظ المنوفية إلى أن المحافظة وبالتعاون الكامل مع وزارة الصحة بصدد إقامة 6 مشروعات صحية عملاقة بنطاق المحافظة ، حيث تم البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية بمستشفيات أشمون والشهداء الجديدة ، وجار البدء في الإجراءات التنفيذية لـ4 مستشفيات بتخصصات متنوعة بمراكز السادات ومنوف وشبين الكوم وقويسنا ، فضلاً عن إقامة مركز الأورام الجديد بمنوف والذى سيخدم أكثر من 5 مليون مواطن وتخفيف المعاناة عن كاهلهم وذويهم داخل المحافظة وخارجها.


ومن جانبه أعرب مساعد وزير الصحة عن سعادته بتواجده بمحافظة المنوفية، مقدماً شكره وتقديره للمحافظ على جهوده الميدانية ودعمه الدائم للمنظومة الصحية ، مؤكداً على أن زيارته اليوم تأتى في إطار تنفيذ توجيهات وزير الصحة لمتابعة المشروعات القومية والوقوف على المراحل التنفيذية ومعدلات الإنجاز للمشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة للانتهاء منها ودخولها الخدمة في أسرع وقت لخدمة المواطنين والمنتفعين بالمحافظة .


وعلى هامش اللقاء سيقوم مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية بزيارة تفقدية لعدد من المشروعات ومنها مركز الصيانة الإقليمى بمجمع ميت خلف بشبين الكوم وموقع مستشفيات أشمون والشهداء الجديدة ، ومتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة حميات وصدر منوف ومشروعات الصحة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

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