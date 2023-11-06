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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية : قوافل طبية متعددة التخصصات بالمناطق الأكثر احتياجا خلال نوفمبر

قافلة طبية في المنوفية
قافلة طبية في المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، على الإستمرار فى تنفيذ خطة القوافل الطبية العلاجية الشاملة متعددة التخصصات حتى نهاية العام الجارى بكافة القرى الفقيرة والمناطق النائية بنطاق المحافظة وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية للفئات الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .

ووجه بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتلك القوافل الطبية والتى من شأنها تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر وضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية .

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حيث أفادت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بأن خطة تنفيذ القوافل الطبية خلال الشهر الحالي قد بدأت يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023 بواقع يومين بكل قرية بمختلف مراكز المحافظة ، حيث تم تنفيذ قافلة طبية بقرية شبشير طملاى التابعة لمركز منوف يومي 1 ، 2 نوفمبر ، والتي تضمنت 10 عيادات متخصصة ، حيث تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي 1720 مواطن من أهالي القرية وتم إجراء الفحوصات المعملية لعدد 201 حالة بالإضافة إلى تقديم خدمات الأشعة لـ 24 حالة ، وتم تحويل 22 حالة تستلزم إجراء تدخلات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية .

وأضافت وكيل وزارة الصحة، أن خطة القوافل الطبية ستجوب عدة قرى بالمحافظة منها ، قرية طنوب بمركز تلا يومي 8،9 نوفمبر الحالي والتي تخدم ما يزيد عن 16 ألف مواطن ، وقرية عمروس بالشهداء يومي 12،11 نوفمبر وستخدم ما يزيد عن 9 آلاف مواطن ، قرية منشأة النور بمركز السادات يومي 16،15 من نفس الشهر وستخدم ما يقرب من 4 آلاف مواطن ، وقرية كفر بني غريان بمركز قويسنا يومي 23،22 وستخدم حوالي 6 آلاف مواطن ، بالإضافة إلي قرية كفر هلال ببركة السبع يومي 26،25 وستخدم ما يزيد عن 14 ألف مواطن ، وأخيراً قرية ناصف بمركز السادات يومي 30،29 نوفمبر الحالي وستخدم ما يزيد عن 18 ألف مواطن .

وأشاد محافظ المنوفية، بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية والتي تساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من آلامهم ومعاناتهم، مؤكداً دعمه الكامل للمنظومة الصحية بكافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين كون الإنسان المصرى أحد أهداف محاور الجمهورية الجديدة .

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