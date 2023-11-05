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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يعزي طالبة فلسطينية فقدت عائلتها في العدوان الإسرائيلي بغزة

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية يقدم واجب العزاء لطالبة فلسطينية

قدم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية  العزاء للطالبة الفلسطينية  ريفان خالد حماد بالفرقة الرابعة بكلية الطب والتي  فقدت أسرتها بالكامل أثناء العدوان الإسرائيلي  على قطاع غزة.

وفقدت الطالبة  ٢٦ شهيدا من أفراد اسرتها  منهم ١٤ طفلا  يمثلون والدها  ووالدتها  و شقيقها وشقيقتها  واعمامها واسرهم.

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حضر اللقاء الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب  وسعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد القاصد  للطالبة  انها وسط أهلها ،وأن الجامعة ستقدم كل الدعم والتيسيرات والرعاية الإجتماعية لها ولكل طلاب قطاع غزة .

واستنكر رئيس الجامعة العدوان على قطاع غزة والذي استهدف  النساء والأطفال والمدنيين، و البيوت الأمنة، مؤكدا أن الاحتلال ارتكب جرائم في حق الشعب الصامد  مخالفة لكل القوانين والأعراف الإنسانية والقانونية.

كما ثمن القاصد الدور البطولي للمقاومة الفلسطينية و صمود أبناء الشعب والفلسطيني بجميع شرائحه.

وأكد رئيس الجامعة علي دعمه الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحماية أمن الدولة المصرية وتأييد قرارت رئيس الجمهورية  تجاه المأساة الإنسانية والأوضاع الإقليمية الراهنة بالأراضى الفلسطينية.

كما أكد علي  تأييده الكامل لإدانة القيادة السياسية  الأعمال العسكرية والارهابية  للاحتلال الإسرائيلى التى تستهدف المدنيين، واعلن رئيس الجامعة تايده ومجلس الجامعة لكافة الاجراءات التي تتخذها القيادة السياسية  لمساعدة أهالي غزة .

الدكتور أحمد القاصد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة رئيس جامعة المنوفية

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