عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية: جزء كبير من التنافسية بين الجامعات تتمثل في قدرتها على توظيف الخريجين

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

ترأس  الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، فعاليات اجتماع المائدة المستديرة السادسة لأصحاب الأعمال، والذي عقد تحت عنوان "المهارات الأكثر طلبا في القطاعات المختلفة بالسوق المصري وتوفير فرص عمل لخريجي الجامعة".

جاء ذلك، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة سوزي جوهر  مدير المركز، ممثلي الجامعة الأمريكية، مجموعة كبيرة من ممثلي القطاع الصناعي والزراعي، ورجال الأعمال.

محافظ المنوفية يؤكد حرصه على الارتقاء بالقطاع الصحي لتقديم خدمة طبية متميزة

محافظ المنوفية يتفقد ممشى شبين الكوم الجديد وإصلاحات كوبرى القاصد

وتهدف المائدة إلى التعرف على المهارات المطلوب توافرها في خريج الجامعة؛ ليصبح قادرا على إيجاد فرص عمل، والتعرف على مجالات التوظيف المتاحة للخريجين بالسوق المصري، وكذلك التعرف على مقترحات أصحاب الأعمال؛ لتطوير البرامج التدريبية، لمواكبة توجهات سوق العمل.

وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور أحمد القاصد بحضور المائدة  ،وأعرب رئيس الجامعة، عن اعتزازه بوجود المركز بالجامعة مشيرا إلى أن الجامعة توليه اهتماما كبيرا، وأكد القاصد أهمية مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني والمراكز التدريبية بالجامعات، موضحا أن هذه المراكز تعُد نموذجًا متكاملًا لتوجيه الطلاب والخريجين، من خلال تنمية مهارات الطلاب  المختلفة

وأكد رئيس الجامعة، أهمية الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل محليا ودوليا، مشيدا بمراكز التطوير المهني بالجامعات في مساعدة الطلاب والخريجين على تخطيط مسارهم المهني في سوق العمل واكتساب المهارات المطلقة.

وأضاف أن المشروع يتولى تحديد الاحتياجات والفجوات بسوق العمل، من خلال إجراء الدراسات والزيارات الميدانية وعمل الشراكات مع أصحاب الأعمال، ومن ثم توفير المعلومات اللازمة للجامعات لتعكس نتائج تلك الدراسات في المناهج والبرامج الدراسية في مختلف التخصصات.

وأكد القاصد أهمية هذه المائدة في إعطاء الفرصة للقائمين على المراكز؛ للتعرف على متطلبات القطاع الصناعي والزراعي في خريجي الجامعة للالتحاق بسوق العمل، وتبادل الأفكار، وخلق فرص تعاون جديدة، مشيرا إلى أن الجامعة أبرمت العديد من بروتوكولات التعاون مع القطاعين الزراعي والصناعي.

وأضاف رئيس الجامعة أن جزءا كبيرا من التنافسية بين الجامعات، تتمثل في قدرتها على توظيف الخريجين، ومدى وجود فرص عمل لخريجيها.

وناقش رئيس الجامعة، أوجه التطوير المطلوبة فيما يتعلق بمهارات ومعارف ومتطلبات الطلاب والخريجين، وأهمية تعريف الطلاب بالوظائف والتخصصات المستحدثة بسوق العمل، والمعايير الجديدة لاختيار الوظائف المرتبطة بالكليات النظرية والعملية وتدريبهم على اختيار الأنسب لدراستهم وقدراتهم.

وشهدت المائدة المستديرة، عرضا لفكرة مختصرة عن مشروع المركز الجامعي للتطوير المهني وعمل حوار مفتوح حول "المهارات الأكثر طلباً في القطاعات المختلفة بالسوق المصري لتوفير فرص عمل لخريجي جامعة المنوفية .

كما تم استعراض أنشطة مركز الجامعة للتطوير المهني، من تدريبات للطلاب وورش عمل وتوظيف للخريجين.

وكذلك تم التعرف على مقترحات أصحاب الأعمال لمواكبة توجهات سوق العمل وفرص العمل المستحدثة  ، و سبل التعاون بين الجامعة  وسوق العمل لتحقيق الإعداد الأمثل لطلاب وخريجي الجامعة وتوفير التدريب  اللازم لهم.

فيما وجه الحضور، الشكر إلى رئيس الجامعة، وأكدوا دور الجامعة في تدريب وإعداد الخريجين لسوق العمل، وضرورة تعميم مراكز التدريب بالكليات، وإدخال مجالات جديدة في التدريب وفقا لمتطلبات سوق العمل.

كما أشاد الحضور بدور الجامعة في خدمة المجتمع، والاهتمام بالطلاب أثناء الدراسة وبعد التخرج.

إحتياجات سوق العمل أصحاب الاعمال البرامج التدريبية الدراسات العليا والبحوث الدكتور أحمد القاصد المائدة المستديرة المراكز الجامعية للتطوير المهني رئيس جامعة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

بيان عاجل من حماس بعد تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة

أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل

قرار عاجل من رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.. تفاصيل

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

نتنياهو يعلن شرط وقف إطلاق النار

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

بعد الهجوم عليه.. بيومي فؤاد يتحدى الجمهور برد فعل صادم

موضوعات متعلقة

كلية زراعة المنوفية تطلق دورات تدريبية لرفع الكفاءة الفنية في مجال الميكنة الزراعية

رئيس جامعة المنوفية يلتقي المحافظ لبحث سبل التعاون المشترك في مجال البحث العلمي

محافظ المنوفية يتفقد ممشى شبين الكوم الجديد وإصلاحات كوبرى القاصد

محافظ المنوفية يدشن المبادرة الرئاسية للقضاء على أمراض سوء التغذية لتلاميذ الإبتدائية

محافظ المنوفية يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى مركزى أشمون والشهداء

محافظ المنوفية يتابع الموقف النهائي لمجمع مواقف أشمون النموذجي .. صور

أبو ليمون: مستشفيات جديدة بأشمون والشهداء باستثمارات 2.5 مليار جنيه

محافظ المنوفية: لا زيادة فى تعريفة الركوب وحملات ميدانية على المواقف ومحطات الوقود

ترشيحاتنا

إكتشافات بترولية جديدة .. خبير يعلن مفاجأة سارة للمواطنين

إجراء عاجل من لبنان ضد إسرائيل بعد مقتل مدنيين في غارة للاحتلال

اتجاه لـ رحيل أوسوريو عن الزمالك وفسخ العقد بالتراضي| إعلامي يكشف مفاجأة

خبير في العلاقات الدولية: استمرار الحرب يحمي نتنياهو والحكومة الإسرائيلية المتطرفة

مفاجأة| محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي.. 150 مليون دولار والتنفيذ في يناير

أولى جولاتها الخارجية.. حملة السيسي الانتخابية تزور المجلس القومي للمرأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز يوميا؟

بعد الهجوم عليه.. بيومي فؤاد يتحدى الجمهور برد فعل صادم

باستخدام فمه ويده .. مشهد مأساوي لأب فلسطيني يبحث عن أولاده تحت أنقاض غزة

لوك مختلف .. نور الزاهد تثير ضجة بظهورها| شاهد

فيديو

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

غضب عربي.. ابن كيم كارداشيان يتنكر في هيئة أطفال غزة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ