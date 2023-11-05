رئيس جامعة المنوفية: جزء كبير من التنافسية بين الجامعات تتمثل في قدرتها على توظيف الخريجين

ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، فعاليات اجتماع المائدة المستديرة السادسة لأصحاب الأعمال، والذي عقد تحت عنوان "المهارات الأكثر طلبا في القطاعات المختلفة بالسوق المصري وتوفير فرص عمل لخريجي الجامعة".

جاء ذلك، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة سوزي جوهر مدير المركز، ممثلي الجامعة الأمريكية، مجموعة كبيرة من ممثلي القطاع الصناعي والزراعي، ورجال الأعمال.

وتهدف المائدة إلى التعرف على المهارات المطلوب توافرها في خريج الجامعة؛ ليصبح قادرا على إيجاد فرص عمل، والتعرف على مجالات التوظيف المتاحة للخريجين بالسوق المصري، وكذلك التعرف على مقترحات أصحاب الأعمال؛ لتطوير البرامج التدريبية، لمواكبة توجهات سوق العمل.

وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور أحمد القاصد بحضور المائدة ،وأعرب رئيس الجامعة، عن اعتزازه بوجود المركز بالجامعة مشيرا إلى أن الجامعة توليه اهتماما كبيرا، وأكد القاصد أهمية مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني والمراكز التدريبية بالجامعات، موضحا أن هذه المراكز تعُد نموذجًا متكاملًا لتوجيه الطلاب والخريجين، من خلال تنمية مهارات الطلاب المختلفة

وأكد رئيس الجامعة، أهمية الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل محليا ودوليا، مشيدا بمراكز التطوير المهني بالجامعات في مساعدة الطلاب والخريجين على تخطيط مسارهم المهني في سوق العمل واكتساب المهارات المطلقة.

وأضاف أن المشروع يتولى تحديد الاحتياجات والفجوات بسوق العمل، من خلال إجراء الدراسات والزيارات الميدانية وعمل الشراكات مع أصحاب الأعمال، ومن ثم توفير المعلومات اللازمة للجامعات لتعكس نتائج تلك الدراسات في المناهج والبرامج الدراسية في مختلف التخصصات.

وأكد القاصد أهمية هذه المائدة في إعطاء الفرصة للقائمين على المراكز؛ للتعرف على متطلبات القطاع الصناعي والزراعي في خريجي الجامعة للالتحاق بسوق العمل، وتبادل الأفكار، وخلق فرص تعاون جديدة، مشيرا إلى أن الجامعة أبرمت العديد من بروتوكولات التعاون مع القطاعين الزراعي والصناعي.

وأضاف رئيس الجامعة أن جزءا كبيرا من التنافسية بين الجامعات، تتمثل في قدرتها على توظيف الخريجين، ومدى وجود فرص عمل لخريجيها.

وناقش رئيس الجامعة، أوجه التطوير المطلوبة فيما يتعلق بمهارات ومعارف ومتطلبات الطلاب والخريجين، وأهمية تعريف الطلاب بالوظائف والتخصصات المستحدثة بسوق العمل، والمعايير الجديدة لاختيار الوظائف المرتبطة بالكليات النظرية والعملية وتدريبهم على اختيار الأنسب لدراستهم وقدراتهم.

وشهدت المائدة المستديرة، عرضا لفكرة مختصرة عن مشروع المركز الجامعي للتطوير المهني وعمل حوار مفتوح حول "المهارات الأكثر طلباً في القطاعات المختلفة بالسوق المصري لتوفير فرص عمل لخريجي جامعة المنوفية .

كما تم استعراض أنشطة مركز الجامعة للتطوير المهني، من تدريبات للطلاب وورش عمل وتوظيف للخريجين.

وكذلك تم التعرف على مقترحات أصحاب الأعمال لمواكبة توجهات سوق العمل وفرص العمل المستحدثة ، و سبل التعاون بين الجامعة وسوق العمل لتحقيق الإعداد الأمثل لطلاب وخريجي الجامعة وتوفير التدريب اللازم لهم.

فيما وجه الحضور، الشكر إلى رئيس الجامعة، وأكدوا دور الجامعة في تدريب وإعداد الخريجين لسوق العمل، وضرورة تعميم مراكز التدريب بالكليات، وإدخال مجالات جديدة في التدريب وفقا لمتطلبات سوق العمل.

كما أشاد الحضور بدور الجامعة في خدمة المجتمع، والاهتمام بالطلاب أثناء الدراسة وبعد التخرج.