محافظ المنوفية يؤكد حرصه على الارتقاء بالقطاع الصحي لتقديم خدمة طبية متميزة

أكد محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون، اليوم "الاحد"، حرصه على النهوض والارتقاء بالقطاع الصحي وتقديم جميع التيسيرات اللازمة لتقديم خدمات طبية أفضل لأهالي المحافظة، جاء ذلك خلال تفقده عدد من المشروعات التنموية بمركز ومدينة منوف الجاري تنفيذها استكمالا لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة بمختلف القطاعات.



ووجه أبو ليمون بسرعة الانتهاء من مشروع صرف صحي كفر شبرا بلولة لخدمة 17 ألف مواطن بتكلفة تقديرية 36 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المشروع يتكون من "محطة رفع – شبكات انحدار – خط طرد " حيث تم نهو الأعمال المدنية وتم تنفيذ 8.6 كيلو متر شبكات انحدار من إجمالي 9 كيلو مترات بنسبة 95%.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير وتوسعة مدرسة عمر بن الخطاب بسنجرج علي مساحة 5700 متر مربع وبتكلفة إجمالية 14,7 مليون جنيه، وتضم الأعمال توسعة وصيانة المبنى القديم بطاقة 29 فصل دراسي والانتهاء من الهيكل الخرساني بالمبني الجديد بقوة 26 فصلا دراسيا ليصبح إجمالي الفصول الدراسية 55 فصلا، ومن المقرر إنهاء كافة الأعمال خلال 4 أشهر تمهيداً لدخولها الخدمة العام القادم.

كما تفقد المحافظ الأعمال الانشائية لمدرسة كفر شبرا بلولة الجديدة للتعليم الأساسي بتكلفة 9 ملايين جنيه، مكلفا إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام بمتابعة موقف انتظام سير العملية التعليمية بالمدرسة.

وتابع أعمال ترميم ورفع كفاءة مبنى الاستقبال والطوارئ على مساحة 700 متر مربع بمستشفى منوف العام والمكون من 5 طوابق لتقديم الخدمات الطبية المتنوعة للمواطنين، وتفقد التجهيزات النهائية لوحدة العناية المركزة لقسطرة القلب بقوة 7 أسرة، تبرعا من فاعل خير والتي تضم أحدث الأجهزة الطبية ذات الدقة العالية والتكنولوجيا المتطورة مع برامج حديثة في كل أنواع القسطرة التداخلية القلبية والمخية والطرفية والأطفال ، وسيتم الانتهاء من كافة الأعمال خلال شهر.

ووجه المحافظ بحصر جميع الاحتياجات والتجهيزات لتزويدها بالمركز لضمان تقديم خدمات متميزة للمرضى، بالإضافة إلى تكثيف الأعمال تمهيداً لافتتاحها تزامناً مع تدشين معهد الأورام بمنوف.

وجرى خلال الجولة تفقد أعمال الرصف والتطوير بعدد من الطرق والشوارع بمركز ومدينة منوف ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

وتابع المحافظ أعمال قطع الفرمة بشارع كلية الهندسة، ومن المقرر تنفيذ أعمال ترميم وإعادة رصف وإنشاء بلدورات وأرصفة جديدة بطول 300 متر مربع، حيث تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي والتصميمات وقطع الفرمة وتركيب البلدورات والارصفة بالشارع تمهيداً لأعمال الرصف النهائي، موجها بضرورة التواجد الميداني ومتابعة تنفيذ الأعمال والالتزام بكافة المعايير والمواصفات الفنية.

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بكافة مواقع العمل لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمختلف القطاعات للوقوف على معدلات التنفيذ وتقديم التيسيرات اللازمة للانتهاء منها وفق المخطط الزمني المقرر.

من جانبه أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف وحيد عبد ربه إلى أن العمل جاري على قدم وساق في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة بإجمالي 6 شوارع بنطاق المدينة بإجمالي تكلفة 22 مليون جنيه.