عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد ممشى شبين الكوم الجديد وإصلاحات كوبرى القاصد

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

أجري اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات والوقوف على حجم الأعمال المنفذة

 رافقه خلالها المهندسة أمل حامد وكيل وزارة الرى بالغربية والمشرف على الرى بالمنوفية ، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة ، رؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم.

محافظ المنوفية يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى مركزى أشمون والشهداء

محافظ المنوفية يتابع الموقف النهائي لمجمع مواقف أشمون النموذجي .. صور


وتفقد محافظ المنوفية  أعمال تنفيذ ممشى شبين الكوم الجديد على مساحة 500 م تقريبا ، بداية من معهد الكبد وحتى كوبرى القاصد وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير المنطقة بالكامل ، حيث وجه المحافظ بضرورة الانتهاء من أعمال التدبيش خلال نهاية الأسبوع الجاري للبدء فى باقى أعمال التطوير بالممشى للانتهاء منه وفق المخطط الزمنى كونه مشروع هام وحيوى يخدم العاصمة، ومن المقرر أن يضم الممشى مساحات خضراء ومقاعد للمواطنين وبرجولات ومحلات تجارية وأكشاك وأعمدة ديكورية واضاءات حديثة ومنطقة ترفيهية للأطفال.

 

 وأشار المحافظ إلى أن الهدف من إقامة الممشى خلق متنفس حضاري جديد لأهالي شبين الكوم والمترددين على العاصمة وذلك على غرار ممشى أهل مصر ، فضلاً عن المساهمة في توفير فرص عمل جادة للشباب من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية والحياتية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


كما تابع المحافظ أعمال الصيانة والإصلاحات بكوبري القاصد بحي غرب كمدخل رئيسي وحيوي لمدينة شبين الكوم ، حيث تم الإنتهاء من صب البلاطات الخرسانية تمهيداً لأعمال الرصف ، مشدداً على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال في أسرع وقت مع ضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية لصيانة الكوبري تمهيداً لتشغيله وإعادة فتحه للمركبات حفاظاً علي مصالح المواطنين ، فيما وجه المحافظ رئيس حى غرب بإقامة سياج لفصل موقف بركة السبع عن قرية فينيسيا ومراجعة كافة الإشغالات بمنطقة الكوبرى وذلك بهدف منع الزحام المرورى وتسهيل أعمال التطوير بالمنطقة، وكذا سرعة تهيئة الموقع العام لموقف بركة السبع لتحقيق السيولة المرورية من وإلى الموقف.


وانطلاقا من حرص واهتمام محافظ المنوفية بالثقافة والفنون كونهم أحد أدوات القوى الناعمة التي تشكل ضمير الإنسان المصرى وتساهم فى رفع الوعى القومى لدى المواطنين، تابع محافظ المنوفية أخر مستجدات أعمال مشروع مكتبة مصر العامة بحي شرق شبين الكوم ، حيث جارى صب سقف الدور الأول علوى للمشروع والمقام على مساحة (795م2) والواقعة بين بحر شبين الكوم وشارع عاصم حما ، ووجه المحافظ بتسريع معدلات الأداء للانتهاء منه في أقرب وقت لتقديم خدمات ثقافية وتنويرية لخدمة أبناء وشباب المحافظة، مؤكداً علي أهمية الدور الإيجابي والريادي الذي تقوم به مكتبة مصر العامة في غرس القيم وتنمية الوعي الفكري والثقافي وبناء قدرات لدى النشء الجديد.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اعمال الرصف الثقافة والفنون المشروعات الحيوية الموقف التنفيذي للمشروعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

300 جنيه كاملة| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة سارة من البترول للمواطنين بشأن أسعار البنزين والسولار

عاجل|مصر ترفض إجلاء رعايا أجانب بعد رفض إسرائيل نقل جرحى من مستشفيات غزة

الصعايدة يودعون رمسيس.. حكاية أضخم محطة قطارات في مصر| الافتتاح اليوم

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

سعر الذهب اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

ترشيحاتنا

سوق سوداء .. شخص يجمع 25 مليون جنيه من المصريين العاملين بالخارج

الرئيس الفلسطيني يطالب أمريكا بالوقف الفوري لقصف غزة

تحرك حاسم للناخبين العرب.. تحذيرات لبايدن من خسارة الانتخابات بسبب دعم إسرائيل

جنرال إسرائيلي سابق: سنخسر الحرب أمام حماس إذا حدث هذا الأمر

قرارات عاجلة في التهام حريق لسيدة وصغارها الثلاثة في شقة الطالبية بالجيزة

رئيس الشيوخ يعترض على محاولة بعض النواب الخروج عن «دراسة سوق الكربون»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرعون ضد البلدوزر.. محمد صلاح يطارد هالاند على أكثر من لقب

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

أجمل نساء عصرها.. الأميرة فوزية تسببت في أزمة بين مصر وإيران ما القصة؟

طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية.. اعرف المقادير

فيديو

غضب عربي.. ابن كيم كارداشيان يتنكر في هيئة أطفال غزة.. فيديوجراف

من عمق الألم ينشرون الفرحة.. مقطع فيديو لمجموعة أطفال فلسطينيين داخل مدرسة

أنا بشرف بلدي.. بيومي فؤاد يوجه رسالة نارية لـ محمد سلام

رجال بأجساد الصغار.. مقطع فيديو مؤثر لطفل فلسطيني يروي ما حدث لمنزله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ