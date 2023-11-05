محافظ المنوفية يتفقد ممشى شبين الكوم الجديد وإصلاحات كوبرى القاصد

أجري اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات والوقوف على حجم الأعمال المنفذة

رافقه خلالها المهندسة أمل حامد وكيل وزارة الرى بالغربية والمشرف على الرى بالمنوفية ، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة ، رؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم.



وتفقد محافظ المنوفية أعمال تنفيذ ممشى شبين الكوم الجديد على مساحة 500 م تقريبا ، بداية من معهد الكبد وحتى كوبرى القاصد وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير المنطقة بالكامل ، حيث وجه المحافظ بضرورة الانتهاء من أعمال التدبيش خلال نهاية الأسبوع الجاري للبدء فى باقى أعمال التطوير بالممشى للانتهاء منه وفق المخطط الزمنى كونه مشروع هام وحيوى يخدم العاصمة، ومن المقرر أن يضم الممشى مساحات خضراء ومقاعد للمواطنين وبرجولات ومحلات تجارية وأكشاك وأعمدة ديكورية واضاءات حديثة ومنطقة ترفيهية للأطفال.

وأشار المحافظ إلى أن الهدف من إقامة الممشى خلق متنفس حضاري جديد لأهالي شبين الكوم والمترددين على العاصمة وذلك على غرار ممشى أهل مصر ، فضلاً عن المساهمة في توفير فرص عمل جادة للشباب من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية والحياتية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



كما تابع المحافظ أعمال الصيانة والإصلاحات بكوبري القاصد بحي غرب كمدخل رئيسي وحيوي لمدينة شبين الكوم ، حيث تم الإنتهاء من صب البلاطات الخرسانية تمهيداً لأعمال الرصف ، مشدداً على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال في أسرع وقت مع ضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية لصيانة الكوبري تمهيداً لتشغيله وإعادة فتحه للمركبات حفاظاً علي مصالح المواطنين ، فيما وجه المحافظ رئيس حى غرب بإقامة سياج لفصل موقف بركة السبع عن قرية فينيسيا ومراجعة كافة الإشغالات بمنطقة الكوبرى وذلك بهدف منع الزحام المرورى وتسهيل أعمال التطوير بالمنطقة، وكذا سرعة تهيئة الموقع العام لموقف بركة السبع لتحقيق السيولة المرورية من وإلى الموقف.



وانطلاقا من حرص واهتمام محافظ المنوفية بالثقافة والفنون كونهم أحد أدوات القوى الناعمة التي تشكل ضمير الإنسان المصرى وتساهم فى رفع الوعى القومى لدى المواطنين، تابع محافظ المنوفية أخر مستجدات أعمال مشروع مكتبة مصر العامة بحي شرق شبين الكوم ، حيث جارى صب سقف الدور الأول علوى للمشروع والمقام على مساحة (795م2) والواقعة بين بحر شبين الكوم وشارع عاصم حما ، ووجه المحافظ بتسريع معدلات الأداء للانتهاء منه في أقرب وقت لتقديم خدمات ثقافية وتنويرية لخدمة أبناء وشباب المحافظة، مؤكداً علي أهمية الدور الإيجابي والريادي الذي تقوم به مكتبة مصر العامة في غرس القيم وتنمية الوعي الفكري والثقافي وبناء قدرات لدى النشء الجديد.