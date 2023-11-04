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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتابع الموقف النهائي لمجمع مواقف أشمون النموذجي .. صور

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال استلام مجمع المواقف النموذجي بأشمون بعد الإنتهاء من التشطيبات الكاملة به ،  للحد من الزحام وتحقيق السيولة المرورية .

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون إلى أنه تم إنشاء مجمع المواقف على مساحة (12)  ألف م2 بتكلفة ما يقرب من (17) مليون جنيه تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، بقدرة إستيعاب (252 سيارة و4ورش  للصيانة ، 18محل تجاري، وغرفة محول كهرباء ومظلات  للمواطنين ، ومبني إداري) مزود بمنظومة حريق كامل وأجهزة كاميرات مراقبة، أعمدة إنارة، لتحقيق النفع العام للأهالي.

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محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات رصف الطرق بالخطة الاستثمارية


وأشار محافظ المنوفية إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لإنشاء العديد من الأسواق و المواقف الحضارية والمتطورة بديلة عن المواقف والأسواق العشوائية بهدف تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالي وحضاري للمحافظة ، مؤكدا على إستمرار المتابعة الميدانية لنسب ومعدلات التنفيذ الجارية، لضمان نهو المشروعات فى مواعيدها المحددة ، والبدء فى تشغيلها لتقديم الخدمات وتلبية المطالب الجماهيرية للمواطنين داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة.

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اعمدة انارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية الخطة الاستثمارية الموقف التنفيذى المنوفية

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