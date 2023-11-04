محافظ المنوفية يتابع الموقف النهائي لمجمع مواقف أشمون النموذجي .. صور

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال استلام مجمع المواقف النموذجي بأشمون بعد الإنتهاء من التشطيبات الكاملة به ، للحد من الزحام وتحقيق السيولة المرورية .
وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون إلى أنه تم إنشاء مجمع المواقف على مساحة (12) ألف م2 بتكلفة ما يقرب من (17) مليون جنيه تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، بقدرة إستيعاب (252 سيارة و4ورش للصيانة ، 18محل تجاري، وغرفة محول كهرباء ومظلات للمواطنين ، ومبني إداري) مزود بمنظومة حريق كامل وأجهزة كاميرات مراقبة، أعمدة إنارة، لتحقيق النفع العام للأهالي.
وأشار محافظ المنوفية إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لإنشاء العديد من الأسواق و المواقف الحضارية والمتطورة بديلة عن المواقف والأسواق العشوائية بهدف تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالي وحضاري للمحافظة ، مؤكدا على إستمرار المتابعة الميدانية لنسب ومعدلات التنفيذ الجارية، لضمان نهو المشروعات فى مواعيدها المحددة ، والبدء فى تشغيلها لتقديم الخدمات وتلبية المطالب الجماهيرية للمواطنين داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة.